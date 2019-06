Für die Haare bedeutet die Urlaubszeit alles andere als Entspannung. Sie trocknen aus, verlierenan Glanz und können sogar abbrechen. Mit der richtigen Pflege und ein paar Vorkehrungen lässt sich gestressten Haaren etwas Gutes tun.

1. Pflegespülung am Strand einwirken lassen

Haarmasken, die über einen gewissen Zeitraum einwirken müssen, sind essentiell, um die Haare vor dem Austrocknen zu schützen. Diese Pflegeprodukte kann man auch gut am Strand verwenden. Zum Beispiel, wenn man sie einmassiert und dann die Haare zu einem Knoten dreht. So kombiniert man einen schicken Strand-Look mit der besten Pflege für trockenes Haar.

2. Chlorwasser gründlich auswaschen

Die Wirkung des Chlorwassers sollte nicht unterschätzt werden. Denn Chlor greift den natürlichen Schutzfilm der Haare teilweise stark. Sogenannte klärende Shampoos helfen. Sie spülen Chlorrückstände und Reste von Sonnenschutzprodukten aus dem Haar heraus. Auch Haaröle sind nach der Haarwäsche zu empfehlen.

3. Aspirinspülung gegen Grünstich im Haar

Gerade Blondinen haben oft das Problem, dass ihre Haare nach dem Baden in Chlorwasser einen Grünstich haben. Dagegen helfe eine Spülung, für die einfach eine Aspirintablette in Wasser aufgelöst wird.

4. Für Blondinen: Extrapflege ist Pflicht

Blond gefärbte Haare sind sensibler und benötigen besonders viel Zuwendung. Die Extrapflege kann etwa in Form von Farbshampoos stattfinden. Weitere Pflege bringt ein Conditioner, der Nährstoffe zurückgibt. Wichtig: Shampoo und Conditioner sollten grundsätzlich aufeinander abgestimmt sein.

5. Keine Haargummis mit Metallklammern

Die perfekte Schwimmbadfrisur sind geflochtene oder zusammengesteckte Haare. Da stellt niemand in Frage. Wichtig hierbei sei jedoch, dass man auf die Utensilien achter, mit denen man die Frisur macht. Haargummis mit Metallklammern sollte man vermeiden. Auch Metallspangen für das Zusammenstecken der Haare sind nicht so ideal. Das hat einen ganz einfachen Hintergrund: Diese Utensilien werden in der Sonne glühend heiß und schädigen das Haar.

6. Essigspülung bringt Glanz ins Haar

Fön, Lockenstab und Glätteisen können deshalb ruhig für die nächsten Wochen ganz weit hinten im Schrank verschwinden. Lieber einmal in der Woche eine Haarmaske anwenden, die eine geschädigte Struktur wieder repariert. Inhaltsstoffe wie Shea-Öl und Aminosäuren wirken besonders gut. Es gibt auch eine kostengünstige Variante: Drei Esslöffel Essig, die in einen halben Liter lauwarmen Wasser vermischt werden, ergeben eine Spülung, die den Haaren neuen Glanz verleiht.

7. Wechseldusche für den Kopf

Ein Guss lauwarmes und kaltes Wassers nach dem Waschen verhindert, dass die Haare strohig werden. Lockige Haare können mit speziellen Sprays, zum Beispiel mit Jojobaöl, gut in Form gehalten werden.

8. Haare schneiden - vor oder nach dem Urlaub?

Die richtige Antwort lautet: Die Haare vor dem Urlaub schneiden lassen. Wer lange Haare hat, sollte zusätzlich ab und zu ein Spitzen-Serum verwenden, um Spliss vorzubeugen. Außerdem müssen die Spitzen immer wieder nachgeschnitten werden.

9. Haare nicht überpflegen

Bei aller Fürsorge sollten die Haare aber nicht zu viel gepflegt werden. Zwei Kuren in der Woche reichen aus. Die Haare verlieren sonst an Spannkraft und hängen schlaff herunter.