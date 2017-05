Einen Trend hin zum "Downshifting", also einer Reduktion der Arbeitszeit, bei den Beschäftigten in Österreich ortet eine Umfrage der Marktforscher von Makam Research unter 500 österreichischen Personalverantwortlichen. Demnach stellen drei Viertel der befragten Personalmanager in ihrem Unternehmen diesen Trend fest: Arbeitnehmer schränken ihre Arbeitstätigkeit zugunsten von mehr Freizeit ein.

"Downshifting" heißt wörtlich übersetzt herunterschalten, verlangsamen. In jedem fünften Unternehmen ist diese Entwicklung sogar stark oder sehr stark ausgeprägt, etwa die Hälfte merkt den Trend nur leicht. Ein Viertel der befragten Personalverantwortlichen gibt an, diese Entwicklung im Unternehmen gar nicht festzustellen.

Daher bieten laut Umfrage bereits 93 Prozent der Unternehmen unterschiedliche flexible Arbeitszeitmodelle an. Am häufigsten wird Teilzeitarbeit angeboten (81 Prozent), gefolgt von Gleitzeitmodellen (59 Prozent) und Arbeitszeitkonten (41 Prozent der Unternehmen). In etwas mehr als einem Drittel der Firmen gibt es die Möglichkeit zum Home Office bzw. Telearbeit. Drei von zehn Unternehmen bieten Vertrauensarbeitszeit an, wobei die Erledigung vereinbarter Aufgaben und nicht die zeitliche Anwesenheit der Mitarbeiter im Mittelpunkt steht.

In 22 Prozent der Unternehmen gibt es Schichtarbeit, 18 Prozent bieten Sabbaticals, also berufliche Auszeiten etwa für Aus- und Weiterbildung an. Jobsharing bzw. Arbeitsplatzteilung wird von 15 Prozent der Unternehmen angeboten.

Aus Sicht der Unternehmen werden die flexiblen Arbeitszeitmodelle begrüßt: Sechs von zehn Personalverantwortlichen sehen in der Arbeitszeitflexibilisierung Wachstumschancen für ihren Betrieb und für 82 Prozent sind flexible Arbeitszeitmodelle sowieso unumgänglich, um in der heutigen Zeit bestehen zu können.