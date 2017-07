Die Vorfreude auf die große Welfenhochzeit steigt: Am Donnerstag haben Prinz Ernst August von Hannover jr. und seine Ekatarina Malysheva schon einmal am Standesamt im Neuen Rathaus in Hannover "Ja" gesagt. Am Samstag folgt dann die große kirchliche Traumhochzeit. Wie der große Tag ablaufen soll und warum der Vater des Prinzen bei der standesamtlichen Trauung nicht dabei war.

Jetzt ist sie Prinzessin

Im engsten Freundes und Familienkreis - rund 30 geladene Gäste sind erschienen - hat Prinz Ernst August nach 11.00 Uhr seiner Liebsten das Jawort gegeben. Die Zeremonie wurde in Englisch abgehalten, wie Medien berichteten. Die Braut ist nun eine Adlige und trägt fortan den Titel: Prinzessin von Hannover Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg Königliche Prinzessin von Großbritannien und Irland.

Als Trauzeuge fungierte unter anderem der Bruder des Erbprinzen, Christian Prinz von Hannover. Die Braut hat Freundin Dina Amer zur Trauzeugin erkoren. Ekatarina erschien in einem schlichten, aber eleganten Satin-Kleid, für das ihre Freundin, die Designerin Sandra Mansour verantwortlich ist. Auch der Bräutigam kam im edlen, aber eher schlicht gehaltenem Anzug - inklusive lila Krawatte. Einer allerdings fehlte bei der Trauungszeremonie: Der Vater des Bräutigams, Prinz Ernst August von Hannover senior.

© imago/localpic Das Brautpaar in der Mitte mit Freunden und dem Standesbeamten (links außen)

Trauung ohne Vater

Bereits im Vorfeld ist über das Fernbleiben von Prinz Ernst August von Hannover senior spekuliert worden. Der Vater soll mit der Wahl seines Sohnes angeblich nicht einverstanden sein. Wie die Zeitung das "Handelsblatt" berichtete, soll er sogar Schenkungen von seinem Sohn zurückgefordert haben. Prinz Ernst August hatte in der Vergangenheit aufgrund von Wutausbrüchen und körperlichen Übergriffen des Öfteren Schlagzeilen geliefert. Im März 2010 wurde er wegen einfacher Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 200.000 Euro verurteilt. Von seinem Sohn war bisher nichts Derartiges zu hören.

© imago/localpic

So soll die Traumhochzeit ablaufen

Am Samstag, den 8. Juli, soll dann die kirchliche Traumhochzeit von Prinz Ernst August von Hannover jr. und Ekaterina folgen. Sie findet um 12.00 Uhr in der Marktkirche in Hannover statt. Getraut wird das Paar von dem 83-jährigen früheren Landesbischof Horst Hirschler.

Um 13.15 Uhr wird das Brautpaar aus der Kirche kommen und in die bereitstehende Kutsche steigen, wie die "haz.de" (Hannoversche Allgemeine Zeitung) berichtet. Anschließend geht es mit dem Gespann durch den Georgengarten bis nach Herrenhausen. Dort findet der Empfang für die Gäste statt. Am Abend steigt dann die private Party auf dem Schloss Marienburg in Pattensen, der Privatbesitz und eigentliche Stammsitz von Erbprinz Ernst August von Hannover.

© imago/Henning Scheffen Schloss Marienburg

Viel spekuliert wurde auch schon über das Kleid der Braut, das erneut von Designerin Sandra Mansour stammen soll. Sie soll insgesamt drei Kleider für ihre Freundin entworfen haben. Das Hochzeitskleid für die Trauung soll aus feiner Spitze und mit Perlen bestickt sein.

Und wer kommt alles zur Hochzeit? Eine Vielzahl an Gästen aus internationalen Königshäusern wird laut derzeitigen Informationen nicht erwartet. Dennoch fiebern viele Royal-Fans der großen Welfenhochzeit entgegen.