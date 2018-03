Schauspielerin Larissa Marolt, für ihre fröhliche und lockere Art bekannt, weint um einen "kleinen Engel" - ihr Hund ist verunglückt.

Larissa Marolt trauert. Die 25-jährige Schauspielerin verabschiedet sich emotional von einem "kleinen Helden". Ihr Jack-Russel-Terrier-Welpe ist tot.

Erst vor einem Monat hatte sie das kleine Hundbaby ihren Fans auf Instagram und Facebook als neues Familienmitglied vorgestellt.

» Du wirst für immer in unseren Herzen sein «

Am Dienstag dann die Nachricht, der kleine Vierbeiner ist leider nicht mehr an Larissas Seite. "Habe eine traurige Nachricht. Unser Falko ist bei einem Unfall verstorben", schreibt die "Sturm der Liebe"-Hauptdarstellerin über ein Video, in dem sie sich von dem kleinen Gefährten verabschiedet. "Er war mein kleiner Engel mein kleiner Held. Ich vermisse dich so unglaublich und du wirst für immer in unseren Herzen sein."

Die Fans fühlen mit der Kärntnerin. "Oh je, das tut mir sehr leid Larissa. Es ist sehr schmerzhaft ein geliebtes Haustier zu verlieren. Ich wünsche Dir alles gute und viel Kraft", schreibt beispielsweise eine junge Frau. Worte, die Larissa Marolt sicher aufbauen.