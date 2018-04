Weißer Sandstrand, türkis-blaues, klares Wasser, angenehmes Meeresrauschen: So hört sich ein gelungener Badeurlaub am Strand an. Auf der ganzen Welt gibt es viele paradiesische Plätze, an denen Urlauber Sonne tanken können. Das Reiseportal HolidayCheck hat zehn der schönsten Strände zusammengestellt.

Exmouth Bay in West-Australien

© Holidaycheck.de

Neben Cairns mit dem Great Barrier Reef gibt es ein zweites Tauch- und Schnorchelmekka in Australien: Den Ningaloo Reef Maritime Park. Hier tummeln sich Seekühe, Walhaie, Delphine, Schildkröten, Manta-Rochen.Insbesondere junge Globetrotter in alten Campervans und naturliebende Familien zieht es magnetisch nach Exmouth und Coral Bay. Sie geniessen den ausgeprägten australischen „way of life“: lockere Kleidung, Strandlatschen und einfache, frische Küche.

Urlauber empfehlen: Golden Chain Sea Breeze Resort ***+ in Exmouth / West-Australien

Paradise Beach auf Paradise Island

© Holidaycheck.de

Es gibt nur einen Platz auf der Erde, der in vier James Bond- Filmen eine Rolle spielte: auf den Bahamas. Ein ganz besonders schöner Fleck ist Paradise Island. Klares türkis-blaues Wasser, lange und weiße Strände und die traditionelle bahamische Küche locken viele Strandurlauber auf die Trauminsel.

Urlauber empfehlen: Hotel Comfort Suites *** auf Paradise Island / Bahamas

Carlisle Bay auf Barbados

© Holidaycheck.de

Im Südwesten von Barbados liegt der idyllische Strand Carlisle Bay. Die direkte Lage zur Hauptstadt Bridgetown bietet den Urlaubern die erfrischende Abwechslung von Strandurlaub und Shopping-Tour in der Stadt. Der feine weiße Sand und das ruhige Wasser laden zum Sonnenbaden und Schwimmen ein. Taucher kommen im Meerespark auf ihre Kosten. Atemberaubende Fischschwärme und Riffe schaffen eine eindrucksvolle Unterwasserkulisse.

Urlauber empfehlen: Hilton Barbados Resort ****+ in Bridgetown / Barbados

Tulum Beach in Mexico

© Holidaycheck.de

Relaxen am ruhigen, feinen Sandstrand und Schnorcheln im warmen Wasser der Karibik. Die Stadt und der Strand Tulum in Mexiko sind bekannt dafür. Aber auch die Mayastätte, die aufgrund ihrer Lage einzigartig ist, ist einen Besuch wert. Denn die liegt auf einer Klippe mit einer malerischen Aussicht über das Meer.

Urlauber empfehlen: Hotel Grand Bahia Principe Tulum & Hacienda & Akumal & Coba ***** in Cancun / Mexiko

Silhouette Island auf den Seychellen

© Holidaycheck.de

Silhouette Island ist die drittgrößte Insel der Seychellen. Weiße, feine Sandstrände und die daraus emporkommenden Granitfelsen sind bekannt für die Insel im Indischen Ozean. Hier laufen Urlauber mehrere Metern weit ins Meer hinein, ohne komplett im Wasser zu versinken.

Urlauber empfehlen: Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa ***** auf Silhouette Island / Seychellen

Calao Plage in Cannes

© Holidaycheck.de

Die Côte d’Azur in Frankreich ist bekannt für schöne Strände am Mittelmeer und die Ausläufer der Seealpen. Die Stadt Cannes bietet hier nicht nur die Film- Festspiele im Mai, sondern auch azurblaues Meer und romantische Buchten umsäumt von einer roten Steilküste. Diese ist tagsüber und vor allem beim Sonnenuntergang ein wunderbarer Hingucker.

Urlauber empfehlen: Hotel Carlton Intercontinental ***** in Cannes / Frankreich

Praia de Falésia in Albufeira

© Holidaycheck.de

Ein herrlich langer Sandstrand vor der farbenfrohen Landschaft der mit Pinien bestandenen Sandsteinklippen von Pine Cliffs ist der Praia de Falésia in Albufeira. Der Strand lädt ein zu langen Spaziergängen oder zu einem ausgiebigen Tauchgang im klaren Meerwasser.

Urlauber empfehlen: Hotel Alisios **** in Albufeira / Portugal

Playa del Matorral in Morro Jable

© Holidaycheck.de

Feiner, heller Sand, sauber und flach abfallend ins Meer. Zwischen Straße und Strand sind Salzwiesen, die unter Naturschutz stehen: Das ist der Strand der Halbinsel Jandía auf Fuerteventura. Der Playa del Matorral in Morro Jable gehört hier zu den familienfreundlichsten und schönsten Stränden der Region hinzu. Ein erholsamer Badeurlaub ist garantiert.

Urlauber empfehlen: Sensimar Calypso Resort & Spa ****+ in Jandia / Fuerteventura

Punta Rata in Brela

© Holidaycheck.de

Seit mehreren Jahren in Folge ist die Ortschaft Brela stolzer Träger der sogenannten „Blauen Fahne“, einer Auszeichnung für besonders saubere Küstenstreifen und Strände. Die „Perle der dalmatinischen Riviera“ ist immer eine Reise wert: Zwischen Pinienwäldern und stilvollen Hotels liegt hier der Strand Punta Rata, ein besonders idyllischer Kiesstrand mit türkisblauem, klarem Meerwasser.

Urlauber empfehlen: Bluesun Hotel Soline ***+ in Brela / Dalmatien

Strand Amrum in Schleswig-Holstein

© Holidaycheck.de

Europas wohl größter und feinsandigster Badestrand liegt auf der Insel Amrum. Immer eine frische Brise von der Nordsee, den höchsten begehbaren Leuchtturm der Nordseeküste, hunderte von Strandkörben, tausende See- und Strandvögel, unzählige Muscheln, neugierige Seehunde und Kegelrobben auf Sandbänken erwarten hier die Urlauber.

Urlauber empfehlen: Hotel Pidder Lyng **** in Norddorf / Amrum