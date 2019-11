Es war die Fernsehserie, über die Ende der 90er jeder sprach: "Sex & the City". Ein Charakter ist so mach einer Frau besonders im Gedächtnis geblieben. Der süße Smith - der nicht nur Samanthas Blut in Wallung brachte.

Schauspieler Jason Lewis präsentierte Jerry „Smith“ Jerrod oft seine Modelmaße inklusive Sixpack. Sein Markenzeichen waren die langen blonden Haare. Inzwischen also gut 15 Jahre nach Ende der Serie ist aus dem Sunnyboy ein echter Kerl geworden, der mit nunmehr 48 Jahren rein optisch immer noch absolut überzeugt.

© imago/ZUMA Press Jason Lewis und Kim Cattrall in der Kultserie „Sex and the City”

So sieht der Schauspieler heute aus

Aktuell zeigt sich der geborene Kalifornier mit einem klassischen Männer-Kurzhaarschnitt: Die Seiten kurz, das Haupthaar länger und meist ordentlich nach hinten gelegt oder gegelt.

Ja, er ist vergeben...

Dazu ein sexy Dreitagebart, stahlblaue Augen und ein extrem lässiger Style. An seiner Seite: Freundin Liz Godwin (28), die das Leben an Lewis‘ Seite in vollen Zügen zu genießen scheint. Der Altersunterschied von stolzen 20 Jahren scheint dabei nicht zu stören.

Auch wenn aktuell die Schauspiel-Karriere des „Sex and the City”-Beaus etwas zu stagnieren scheint – schlechte Laune kommt bei Jason Lewis nicht auf. Seinen knapp 73.000 ollowern bei Instagram zeigt sich der gebürtige Kalifornier strahlend, auf Reisen, bei glamourösen Events, immer top gestylt. Und dann wären dann ja noch die hartnäckigen Gerüchte um eine Fortsetzung von „Sex and the City”…

