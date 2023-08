Trauerfeier für Sinéad O'Connor am Dienstag geplant

Fans sollen sich am Dienstag in Irland von der verstorbenen Musikerin Sinéad O'Connor verabschieden können. Im Küstenort Bray südlich von Dublin soll es einen Trauerzug geben, wie die Zeitung "Irish Times" und der Rundfunksender RTÉ am Sonntag unter Berufung auf ein Statement der Familie berichteten. Die Öffentlichkeit habe Gelegenheit, ihr die letzte Ehre zu erweisen, wenn der Trauerzug an der Strandpromenade und ihrem früheren Wohnhaus entlangziehe.

Die Menschen seien eingeladen, sich in der Früh an der Strecke zu versammeln. Anschließend soll O'Connor im privaten Rahmen bestattet werden.

Die Sängerin ("Nothing Compares 2 U") war im Alter von 56 Jahren gestorben. Sie wurde am 26. Juli in ihrer Londoner Wohnung gefunden. Viele Menschen erinnerten danach an die Künstlerin und ihr Ausnahmetalent.