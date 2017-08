Das Begräbnis des Viennale-Direktors Hans Hurch, der am 23. Juli im Alter von 64 Jahren überraschend gestorben ist, findet am 17. August statt. Um 13 Uhr kann die Öffentlichkeit in der Feuerhalle in Simmering Abschied nehmen. Anschließend findet im Familienkreis die Beisetzung im Ehrenhain der Stadt Wien am Zentralfriedhof statt.

Hurch war ab 1997 Leiter des Wiener Filmfestivals. Nur drei Monate vor seiner 21. Festivalausgabe starb er in Rom, wo er für ein Arbeitstreffen weilte, unerwartet an einem Herzversagen.