Transportaufkommen auf österreichischen Straßen stieg 2016 deutlich

Der Gütertransport auf Österreichs Straßen ist im Jahr 2016 deutlich gestiegen. Das von in- und ausländischen Güterkraftfahrzeugen erbrachte Transportaufkommen erhöhte sich um 5,7 Prozent auf 488 Mio. Tonnen. Die Transportleistung im Inland stieg um 3,1 Prozent auf 38,5 Mrd. Tonnenkilometern, teilte die Statistik Austria am Donnerstag mit.

Den stärksten Anstieg beim Transportaufkommen gab es im Inlandverkehr mit einem Plus von 7,2 Prozent auf 355,4 Mio. Tonnen. Der grenzüberschreitende Empfang erhöhte sich um 3,1 Prozent auf 45,4 Mio. Tonnen und der grenzüberschreitende Versand stieg um 2,9 Prozent auf 39,5 Mio. Tonnen. Den geringsten Zuwachs verzeichnete der Transitverkehr mit einem Plus von 0,7 Prozent auf 47,7 Mio. Tonnen. Mehr als drei Viertel des gesamten Transportaufkommens entfielen 2016 auf in Österreich registrierte Güterkraftfahrzeuge, geht aus den Daten der Statistik Austria hervor.

Laut dem Verkehrsclub Österreich (VCÖ) hat der Lkw-Transport in Österreich seit dem Jahr 2005 mehr als drei Mal so stark zugenommen wie der Bahngüterverkehr. Der VCÖ warnte in einer Aussendung davor, dass ohne umfassende Maßnahmen der Gütertransport die Klimaziele weit verfehlen wird. Österreich hat bereits im EU-Vergleich einen hohen Bahngüteranteil. Als Vorbild sieht der VCÖ die Schweiz. In der Schweiz nahm laut Verkehrsclub Österreich die Transportleistung der Lkw seit dem Jahr 2005 um rund zehn Prozent ab, die Transportleistung der Schiene um rund sieben Prozent zu.