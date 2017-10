Während eines Football-Spiels wurde der neue Trailer für den bereits achten Teil der „Star Wars“-Saga veröffentlicht. Die Fans zeigen sich begeistert über die Vorschau für „The Last Jedi“. Zu sehen sind erstmals wichtige Details.

Am 14. Dezember ist es soweit und „Star Wars – The Last Jedi“ kommt ins Kino. Nun wurde ein neuer Trailer zu dem Sternenspektakel veröffentlicht und zeigt erstmals wichtige Details – zur Freude der wartenden Fans. So rückt zum Beispiel das Schicksal von Leia in den Fokus. Zwar war schon im Vorfeld klar, dass auf digitale Hilfsmittel verzichtet wird, und die verstorbene Carrie Fisher nicht digital rekonstruiert wird, doch was mit Leia im Film passieren wird, war bislang unklar. Eine wichtige Rolle wird sie auf jeden Fall im neuen Teil einnehmen.

Ebenso wird das Geheimnis um Luke Skywalker, der in Episode VII erst recht spät in Erscheinung trat, ein wenig gelüftet sowie auch die Beziehung zwischen Kylo Ren und Rey näher beleuchtet. Die Reaktion auf das veröffentlichte Bildmaterial war sehr euphorisch, die Fans freuten sich über den Clip, der innerhalb weniger Stunden hunderttausende Aufrufe verzeichnen konnte.