Einen Tag nach einer vorläufigen Suspendierung wurde die Leiche von John Coughlin entdeckt. Der Ex-Champion im Paarlauf wurde 33 Jahre alt.

Es ist eine Geschichte die berührt und aufwühlt. Wieso muss ein junger, gesunder und sportlicher Mensch die Bühne des Lebens so früh verlassen? Welche Umstände führen zu solch großer Verzweiflung. Nicht nur Familie und Fans stellen sich im Fall von John Coughlin derzeit diese Fragen

© Demarthon/SiG

Eine Suspendierung mit schwerwiegenden Folgen

Eines steht fest: Der amerikanische Eiskunstläufer John Coughlin (1985 - 2019) ist tot. Die Leiche des zweimaligen US-Champions im Paarlauf sei am Freitag entdeckt worden, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten. Einen Tag zuvor wurde Coughlin auf Anraten von SafeSport, eine unabhängige US-Organisation, die Vorwürfe des Missbrauchs im Sport untersucht, vorläufig suspendiert. Das berichtet unter anderem "CBS News".

Vorwürfe noch unklar

Bereits im Dezember war verkündet worden, dass ein Fall untersucht werde, an dem auch Coughlin beteiligt gewesen sein soll. Es ist nicht bekannt,

was genau dem Sportler vorgeworfen wurde. In der Regel ermittelt die Agentur bei sexuellen Übergriffen. Die Suspendierung hat es Coughlin verboten an offiziellen Terminen oder Trainings-Einheiten des US-Eiskunstlauf-Verbands teilzunehmen. Der US-Einskunstlaufverband bestätigte bei Twitter das Ableben Coughlins.

Tiefe Verzweiflung

Der Sportler, der unter anderem 2011 mit Caitlin Yankowskas und 2012 mit Caydee Denney die US-Meisterschaften im Paarlauf gewann, steckte nach den Ereignissen offenbar in einer Krise. Er soll Selbstmord begangen haben. Seine Schwester Angela bekräftigt dies via Facebook: " Mein wundervoller, starker, unglaublich mitfühlender Bruder John Coughlin hat sich heute früh das Leben genommen. Mir fehlen die Worte. Ich liebe dich, John..."

Bitte beachten Sie unsere Stellungnahme!

Wegen der wissenschaftlich belegten Nachahmerquote nach Selbsttötungen haben wir uns entschieden, in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche zu berichten, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Dann gestalten wir die Berichterstattung bewusst zurückhaltend und verzichten, wo es möglich ist, auf Details. Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte die Psychiatrische Soforthilfe unter 01/31330. Auch die österreichweite Telefonseelsorge ist jederzeit unter 142 gratis zu erreichen. Sprechen Sie unbedingt über ihre Gefühle - Sie sind nicht allein.

www.suizid-praevention.gv.at

www.bittelebe.at