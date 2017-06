Kaum zu glauben, es ist ein Toyota!

Toyota kann man ja viel nachsagen - zum Beispiel, dass sie bei der Hybrid-Technologie eine Benchmark gesetzt haben. Aber dass die Japaner in den letzten Jahren durch besonders aufgewecktes Styling ihrer Modelle aufgefallen wären, das mit Bestimmtheit nicht. Bis jetzt! Denn mit dem C-HR, einem "Coupé High Rider", wie Toyota sein neues Modell beschreibt (wir sagen lieber Crossover dazu), hat der Automobilriese einen radikalen Kurswechsel in Sachen Design eingeläutet. Statt fader Linien gibt es ein Feuerwerk aus Sicken, Kanten und Schwellern, dass sogar den Designern von Nissan ganz schwindlig werden muss. Bisher hatte deren Modell Juke die Lizenz für schräges Design.

Und noch ein Erkennungsmerkmal haben die Toyota-Leute im Sog des ganz offensichtlichen Verjüngungsprozesses gestibitzt, diesmal bei Honda. Nämlich das Drei-Buchstaben-Kürzel als Modellbezeichnung: CR-V oder HR-V, so hießen eben bislang nur Hondas.

Drinnen, also im Innenraum, geht es nicht so verrückt wie beim Außendesign zu. Das Cockpit ist übersichtlich und bedienerfreundlich, der Sitzkomfort okay. Hinten ist genügend Platz für Schultern und Knie von zwei Insassen, nicht für drei. Der Kofferraum bietet ein Volumen von 337 Litern, dank umgelegter Rückbank lässt sich dies auf maximal 1.160 Liter vergrößern.

© Hersteller

So ganz sicher, welchen Fahrzeugtyp der C-HR nun tatsächlich darstellt, sind wir uns ja bis heute nicht. Da spielt nämlich auch die Frage der Motorisierung und Getriebeart eine Rolle. Klingt eigenartig, ist es aber nicht. Denn der immerhin 4,36 Meter lange Toyota kann mit zwei Antriebssystemen geordert werden: nach Art des Hauses als 122 PS starker Hybrid; dann ist er ein Green Car. Und auch mit dem stufenlosen CVT-Getriebe plus Allradantrieb, dann ist er, unschwer zu erraten, ein SUV.

Wir haben uns für die unspektakuläre Variante entschieden, für den 116 PS starken Benziner mit manuellem Getriebe und Frontantrieb, dann ist es eben ein optisch polarisierender Crossover und keine schlechte Wahl, wie sich schnell herausstellte. In dieser Konfiguration geht der C-HR leichtfüßig zur Sache, obwohl nur mit 1,2 Liter Hubraum beglückt, dreht munter hoch (bei Bergpassagen sehr angenehm) und zeigt erst bei sehr forciertem Fahren kleine Schwächen. Die Lenkung ist gerade noch akzeptabel leichtgängig, das Sechsgang-Getriebe lässt sich gut sortieren. Auch schnelles Kurvenumrunden funktioniert, ohne dass sich der Fahrer schrecken müsste. Nur mit der Übersichtlichkeit (wegen der kleinen Heckscheibe) ist es nicht weit her. Da wirken Parksensoren vorne und hinten Wunder.

© Hersteller

Daten

Toyota C-HR 1,2T 2WD

Preis: € 26.600,- (C-hic)

Motor: 4 Zylinder, Turbobenziner, 1.197 ccm

Leistung: 116 PS (85 kW)

Spitze: 190 km/h 0-100: 10,9 Sek.

Verbrauch: 7,0 l/100 km

Emission: 162 g CO2/km

Fazit: Man mag ihn oder eben nicht. Denn so wild der C-HR auch aussehen mag, fahren lässt er sich unaufgeregt, grundsolid.