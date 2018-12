Touristenbus ging in Rom in Flammen auf

Ein Touristenbus ist in unmittelbarer Nähe des Kolosseums in Rom in Flammen aufgegangen. Eine dicke Rauchwolke stieg am Dienstag aus dem Doppeldecker auf. Nach ersten Angaben der Polizei handelte es sich vermutlich um einen Defekt, niemand sei verletzt worden.

Der Bus sei auf einer Straße, die zum Kolosseum führt, geparkt gewesen, als das Feuer ausgebrochen sei, berichteten italienische Medien. Zu dem Zeitpunkt sei niemand an Bord gewesen.

In Rom gehen immer wieder Busse in Flammen auf, weil sei schlecht gewartet sind. Im Mai brannte in der Nähe des Trevi-Brunnens ein Linienbus aus.