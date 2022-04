Degustieren am ersten Maiwochenende

Die Tour de Vin, die traditionell am ersten Maiwochenende stattfindet, gehört zu den wichtigsten Veranstaltungen der Traditionsweingüter. Diese wird heuer bereits zum 28. Mal abgehalten, und zwar in den Gebieten Traisental, Kremstal, Kamptal und Wagram. Am Samstag, dem 30. April, und am Sonntag, dem 1. Mai, öffnen die führenden Weingüter entlang der Donau ihre Hoftore, um Weine des neuen Jahrgangs, aber auch gereifte Tropfen zu präsentieren.

Kulinarik in den Winzerhöfen

Die Traditionsweingüter würden ihrem Ruf nicht gerecht, sorgten sie nicht auch für kulinarische Überraschungen. Dafür haben sich die Winzer:innen individuelle Köstlichkeiten einfallen lassen, die nicht nur die Weine ideal begleiten, sondern auch perfekt die Philosophie des Weinguts unterstützen. Spitzenköche, Foodtrucks und Feinkostmanufakturen kommen in die Weingüter und bieten von klassischer Wirtshausküche über vegane Bowls, hausgemachte Fajitas und Burger bis zu Wildspezialitäten und Austern alles, was das Herz begehrt.

© ROBERT HERBST © ROBERT HERBST

Spannendes Rahmenprogramm

Viele Weingüter nutzen die Gelegenheit, ÖTW-Mitglieder aus Wien und Carnuntum oder andere befreundete Winzer einzuladen. So sind beispielsweise Walter Glatzer aus Carnuntum im Weingut Hirsch, Fritz Wieninger aus Wien im Weingut Malat, Josef Totter aus der Steiermark im Weingut Allram und Heinz Velich aus dem Burgenland im Weingut Ott zu Besuch.

Jetzt am Gewinnspiel teilnehmen und mit etwas Glück 10 x 2 Eintrittsbuttons für die Tour de Vin am 30. April und 1. Mai 2022 gewinnen!