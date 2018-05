Am Wochenende wurde eine Siebenjährige in einem Gemeindebau in Wien-Döbling tot aufgefunden. Nun hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Er hat mittlerweile gestanden

Der Tatverdächtige ist in der Nacht auf Dienstag in Gewahrsam genommen worden. Der Mann aus der Wohnhausanlage, in dem auch die Familie des Kindes lebt, wurde bereits einvernommen. "Er hat bei seiner Befragung die Tat ganz trocken geschildert", berichtete Nikolaus Rast, Rechtsvertreter der Angehörigen des getöteten Mädchens.

Kein Motiv genannt

Motiv habe der Mann keines genannt bzw. angeben können. Der Mann soll ursprünglich aus Tschetschenien stammen, seit längerem in Österreich leben, ein Gymnasium besucht haben und mittlerweile die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen

Anwalt: Mutter sehr erleichtert

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen Nachbarn der Getöteten, der in derselben Wohnhausanlage wie das Mädchen gelebt hatte. "Im Namen der Familie danke ich der Polizei für die hervorragende Arbeit", betonte Rast. Speziell die Mutter sei sehr erleichtert, dass ein Tatverdächtiger gefasst werden konnte: "Es geht ihr besser. Sie traut sich jetzt wieder aus der Wohnung."

"Die Festnahme erfolgte in der Nacht", sagte eine Polizeisprecherin. Spekulationen zum Motiv, wonach es sich um eine "Familienfehde" gehandelt haben könnte, seien derzeit "nur Mutmaßungen".

Die Polizei hat zunächst keine Details zur Identität des Verdächtigen bekanntgegeben. Nähere Auskünfte sollten im Lauf des Vormittags veröffentlicht werden, voraussichtlich im Rahmen einer Pressekonferenz. Nach Angaben der Polizei vom Montag gebe es keine Hinweise auf ein Sexualdelikt.

Das Volksschulkind war am Freitagnachmittag verschwunden und zuletzt am Spielplatz im Innenhof gesehen worden, ehe Samstagfrüh die Leiche des Mädchens in Plastik gewickelt in einem Müllcontainer entdeckt wurde. Das Kind war durch einen Stich in den Hals getötet worden.

