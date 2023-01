Toter in Wien wurde offenbar erschlagen

Nachdem ein 74 Jahre alter Mann am Neujahrstag tot in seinem Haus in Wien-Donaustadt aufgefunden worden ist, hat die Obduktion als Todesursache stumpfe Gewalt gegen den Kopf ergeben. Freunde hatten den Toten am Sonntag gegen 11.40 Uhr gefunden. Sie hatten zuvor gemeinsam die Silvesternacht mit dem 74-Jährigen verbracht und gegen 0.30 Uhr zuletzt Kontakt. Was in der Zeit bis zum Fund der Leiche passierte, wird vom Landeskriminalamt "auf Hochtouren" ermittelt.

Das berichtete die Polizei in einer Aussendung am Montag. Demnach werden weiterhin Spuren gesichert und ausgewertet. Zahlreiche Fragen waren am Tag nach der Tat noch offen. Weitere Details gab die Polizei nicht bekannt, da "diese die polizeilichen Ermittlungen gefährden könnten".