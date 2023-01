Toter und Verletzter nach Schüssen in NÖ Kaserne

In der Flugfeldkaserne in Wiener Neustadt ist am Freitag ein Wachsoldat getötet worden, berichtete Bundesheersprecher Michael Bauer. Bei einem Schusswechsel kurz vor 7.00 Uhr wurde zudem der Vorgesetzte des Mannes verletzt, ob durch den Schusswaffengebrauch stand noch nicht fest. Zuvor soll es einen Streit zwischen dem Wachsoldaten und seinem Vorgesetzten gegeben haben, der Soldat habe mehrere Schüsse im Wachlokal abgefeuert, so Bauer zur APA. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Die Erhebungen werden von der Mord- und Tatortgruppe des Landeskriminalamtes geführt. "Wir stehen am Anfang der Ermittlungen", sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager zur APA. Neben der Spurensicherung waren u.a. Befragungen geplant.

Die Schüsse fielen nach Angaben des Bundesheersprechers gegen 6.55 Uhr. Der Wachsoldat habe zuerst das Feuer eröffnet. Er wurde laut Bauer von dem diensthöheren Militär erschossen.

Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht, teilte Bauer mit. Der Grad der Blessuren war vorerst nicht bekannt, ebenso gab es zunächst keine Informationen über den Auslöser für die Auseinandersetzung.