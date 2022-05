Toter Vater in Tirol: 30-Jähriger wegen Mordes vor Gericht

Ein 30-Jähriger muss sich heute, Montag, am Innsbrucker Landesgericht wegen des Verdachts des Mordes verantworten. Er soll Ende August 2021 in Wörgl seinen Vater bedroht und attackiert haben. Dieser starb daraufhin laut Obduktion an einem akuten Herzinfarkt. Der 52-Jährige war nach einer heftigen Auseinandersetzung vor seinem Haus zusammengebrochen. Die Staatsanwaltschaft geht laut Anklageschrift von einer Tötungsabsicht des Sohnes aus.

Der Einheimische hatte sich offenbar gewaltsam Zutritt zur Wohnung seines Vaters verschafft. Er soll dort randaliert und dem Vater mit dem Umbringen gedroht haben. Dann soll er direkt auf ihn losgegangen und ihm mehrere Faustschläge gegen den Kopf versetzt haben. Einem Gutachten zufolge war der Angeklagte bei der Tat alkoholisiert, aber zurechnungsfähig. Er gab bisher an, sich an das Geschehene nicht erinnern zu können. Im Falle einer Verurteilung droht ihm lebenslange Haft.