Nach dem Tod eines Rekruten der Garde in Horn vor mehr als einer Woche dauerten die Ermittlungen der Justiz und des Bundesheeres am Freitag unverändert an. Dietmar Rust vom Verteidigungsministerium teilte mit, dass das Ergebnis der medizinischen Untersuchungen "auch für uns eine wichtige Rolle spielen wird".

Liege selbiges vor, "werden wir bei der Staatsanwaltschaft beantragen, dass wir Einblick nehmen dürfen", kündigte der Sprecher an. Sobald es ein Ergebnis der Untersuchungskommission des Bundesheeres gebe, "werden wir das kommunizieren", teilte Rust zudem mit. Befragungen - auch seitens der Justiz - seien vorerst weiterhin im Gang.

Hans Rathgeb, Präsident des Landesgerichts Salzburg und Brigadier der Miliz, ist seit Mittwoch als Leiter der Untersuchungskommission tätig. Er arbeite "in enger Abstimmung mit der (Kremser, Anm.) Staatsanwaltschaft", sagte Rust.

Für die Anklagebehörde besteht der Verdacht der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Tötung unter besonders gefährlichen Verhältnissen. Ermittelt wird derzeit noch gegen unbekannt.