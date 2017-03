Nach dem Fund einer gefesselten Leiche in einer Badewanne am 10. Juli 2016 in der Stadt Salzburg hat am Dienstag der Prozess gegen zwei 19-jährige Syrer begonnen. Einer der beiden muss sich wegen Mordes und schweren Raubes, der zweite wegen schweren Raubes mit Todesfolge vor Gericht verantworten. Das Opfer, ein 30-jähriger Serbe, war misshandelt und anschließend erwürgt worden.

Laut Anklage haben die beiden jungen Erwachsenen am 9. Juli ihr Opfer geschlagen, gewürgt und an Händen und Füßen mit einem Klebeband gefesselt. Die Burschen hätten den Serben gezwungen, ihnen den Code seiner Bankomatkarte zu nennen. Während der Zweitangeklagte versuchte, mit der Karte Geld zu beheben, habe der Erstangeklagte den 30-Jährigen weiter misshandelt und so lange gewürgt, bis eine Kompression der Halsstruktur und eine massive Verletzung des Kehlkopfes eingetreten sei, sodass der Mann verstarb.

Ermittlungen zufolgen ließen die Täter anschließend Wasser in die Badewanne der Wohnung ein. Sie mischten Waschpulver und Shampoo dazu, um mögliche Spuren an dem Toten zu verwischen. Danach plünderten sie noch die Räumlichkeiten des Opfers und nahmen sämtliche Gegenstände mit, darunter mindestens 45 Kleidungsstücke, aber auch ein Handy und eine Geldtasche. Weil der Stöpsel der Wanne undicht war, floss das Wasser langsam ab. Als der Tote entdeckt wurde, befand sich kein Wasser mehr in der Wanne. Der Vater des Serben hatte seinen Sohn vermisst und die Polizei verständigt. Mithilfe der Berufsfeuerwehr wurde die versperrte Wohnungstür geöffnet.

Nachbarn hatten zwei verdächtige Burschen beim Verlassen des Hauses beobachtet. Einer der beiden wurde als auffälliger "Wuschelkopf" beschrieben. Kriminalisten fanden am Tatort eine Asylkarte, auf dessen Foto ein "Wuschelkopf" abgebildet war. Es stellte sich heraus, dass die Karte einem der beiden Verdächtigen gehörte. Dieser wurde drei Tage nach der Tat von der bayerischen Polizei bei der Einreise nach Deutschland in Freilassing gestoppt. Außerdem hatte er eine E-Card und eine Bankomatkarte bei sich, wobei die Bankkarte auf den Namen eines anderen 19-jährigen Syrers ausgestellt war. Die Spur zum zweiten Verdächtigen war gefunden. Bei der Festnahme rund zwei Wochen nach der Tat trug das Duo Kleidung des Getöteten.

Die zwei Syrer gaben nach ihrer Festnahme an, sie hätten ihren Bekannten nur ausrauben wollen. Der Erstangeklagte, er ist anerkannter Flüchtling, erklärte damals, er habe nicht gewusst, dass durch längeres, festes Würgen ein Mensch getötet werden könne. Sein Komplize, er ist Asylwerber, gestand zwar den Raub ein, bestritt aber, den 30-Jährigen geschlagen oder gewürgt zu haben.

Laut Staatsanwalt Alexander Winkler sind beide grundsätzlich geständig. Die Verfahrenshelferin des Erstangeklagten sagte vor Prozessbeginn, dass sich ihr Mandant umfassend geständig zeigen werde. Ein Tötungsvorsatz sei an sich aber nicht vorhanden gewesen. Der Verfahrenshelfer des Zweitangeklagten erklärte, sein Mandant sei nicht für den Tod des Opfers verantwortlich und zudem wegen Alkohol- und Drogenkonsums nicht zurechnungsfähig gewesen.

Die Beschuldigten dürften ihr späteres Opfer am Salzburger Hauptbahnhof kennengelernt haben, wo der 30-Jährige die Toiletten betreute. Dabei lernte er laut den Ermittlern immer wieder Männer kennen, die er dann zu sich nach Hause mitgenommen habe. Der Serbe soll auch die beiden Beschuldigten freiwillig in die Wohnung gelassen haben. Die Polizei fand keine Einbruchsspuren, obwohl die Wohnung stark durchwühlt war. Der Prozess ist für zwei Tage anberaumt, ein Urteil wurde für Mittwoch erwartet.

Angeklagter sprach von Racheaktion

Der wegen Mordes angeklagte Syrer sprach von einer Racheaktion. Der Serbe habe ihm am Vortag einen Pornofilm gezeigt und erzählt, dass er gerne Geschlechtsverkehr mit einem Mann habe. Aus Angst habe er die Wohnung verlassen und dem Zweitangeklagten diese "Beleidigung" erzählt, um "diese Sache zu rächen". Zur "Erziehung" habe man dem 30-Jährigen sein Handy stehlen und ihn zusammenschlagen wollen.

Bevor die beiden Beschuldigten den Serben besuchten, besorgten sie sich bei einer Tankstelle zwei Rollen Klebebänder, um den Serben zu fesseln, sowie Handschuhe und Bier, wie der 19-Jährige der vorsitzenden Richterin Bettina Maxones-Kurkowski schilderte. Zuhause hätten sie bereits Wodka getrunken und Marihuana geraucht. "Wir wollten den Mann ausrauben. Meine Absicht war aber nur, dass ich ihm sein Mobiltelefon wegnehme."

Damit sich der Serbe nicht wehren konnte, habe er ihn in den Schwitzkasten genommen, erzählte der Erstangeklagte. Sein Freund habe den Mann gefesselt, geschlagen, ihm einen Stofffetzen in den Mund gesteckt und dessen Geldtasche aus der Hose gezogen. Da kein Geld darin gewesen sei, habe der Zweitangeklagte die Bankomatkarte herausgenommen und den Code verlangt. Während der Zweite zu einem Bankomat gegangen sei, um Geld abzuheben, sei er bei dem Serben geblieben und habe ihn weiter gehalten. "Als er sich nach vor streckte, um ein Messer vom Couchtisch zu nehmen, habe ich ihn zurückgezogen und zugedrückt. Das dauerte fünf Sekunden, dann hörte ich ein Auspusten", sagte der anerkannte Flüchtling.

Aus Angst, der Mann sei ohnmächtig geworden oder gestorben, habe er wieder locker gelassen, schilderte der Syrer. Dann habe er gemerkt, dass der Serbe nicht mehr atmet. Als der Zweitangeklagte ohne Geld zurückgekommen sei, denn der Code sei falsch gewesen, "war das Opfer schon fünf Minuten tot", übersetzte ein Dolmetscher die Angaben des Beschuldigten. Sein Freund habe den 30-Jährigen wegen des falschen Codes noch beschimpft, ihn in die Badewanne gelegt und Wasser eingelassen.

Dass ihn der Zweitangeklagte beschuldigt, auch er hätte den Mann in die Wanne gelegt, habe er sich nicht erwartet. "Er hat auch zu mir gesagt, wir sollen die Sachen des Mannes mitnehmen, der ist ohnehin tot. Und er hat in der Wohnung nach Geld gesucht, nicht ich", belastete der 19-Jährige den Zweitangeklagten, der vor der Polizei ausgesagt hatte, dass sie gemeinsam nach Geld gesucht hätten. "Er hat auch die Wohnung mit Wasser besprüht, damit niemand Verdacht schöpft." Mit den gestohlenen Kleidungsstücken, die sie in "fünf bis sieben Müllsäcke" gestopft hatten, ließen sich die Burschen nach der Tat mit einem Taxi nach Puch (Bezirk Hallein) fahren, wo der Erstangeklagte in einem Zimmer wohnte.

Die Verfahrenshelferin des Erstangeklagten, Julia Steffen, erklärte, "ein Tötungsvorsatz an sich war nicht vorhanden". Der Syrer habe den 30-Jährigen wegen des Vorspielens der Pornofilme nur "erziehen" wollen. Die Tat tue dem 19-Jährigen sehr leid, er würde gerne alles rückgängig machen, sagte die Rechtsanwältin. Der Verfahrenshelfer des Zweitangeklagten, Georg Zechbauer, sprach von einer Zurechnungsunfähigkeit des Beschuldigten, dieser sei schwer alkoholisiert gewesen und unter Drogeneinfluss gestanden. Die beiden Angeklagten hätten vor der Tat gemeinsam eine Flasche Wodka getrunken, der Zweitangeklagte noch fünf bis sechs Flaschen Bier. "Das ergibt drei bis 3,5 Promille Blutalkoholkonzentration. Ab 2,5 Promille liegt eine volle Berauschung vor." Die Beschuldigten hätten in diesem Zustand "keine sichere Erinnerung an die Vorgänge" gehabt. Die Anklage sei auch bezüglich einer Absprache über die Tötung des Opfers falsch, denn über eine Tötung sei nicht gesprochen worden, sagte der Rechtsanwalt. Der Tod des Serben sei für den Zweitangeklagten jedenfalls nicht vorhersehbar gewesen.

Opfer-Anwalt Stefan Rieder forderte für den hinterbliebenen Vater des Opfers 35.000 Euro Teilschmerzensgeld, für die Witwe 25.000 Euro. Das Interesse an dem Prozess war groß: 17 Medienvertreter waren zu Verhandlungsbeginn im Gerichtssaal. Vermutlich ergeht morgen, Mittwoch, ein Urteil. Der Strafrahmen beträgt in dieser Causa von einem Jahr bis zu 15 Jahren Haft.