Tote bei russischem Angriff auf Cafe bei Charkiw

Bei russischem Beschuss im Osten der Ukraine sind nach Angaben der dortigen Behörden am Samstag zwei Menschen getötet worden. Es habe auch einen Verletzten gegeben, als ein Cafe in dem Dorf Podoly getroffen worden sei, schrieb der Gouverneur der Region Charkiw, Oleh Synehubow, auf Telegram. Russland hat indes eigenen Angaben zufolge einen ukrainischen Drohnenangriff auf Moskau und einen weiteren nahe der Grenze zur Ukraine abgewehrt.

Podoly war kurz nach der russischen Invasion im Februar 2022 von russischen Soldaten besetzt, im September aber von ukrainischen Truppen zurückerobert worden. Die russische Armee hatte in den vergangenen Wochen versucht, an der Front in der Region Charkiw vorzurücken. Die ukrainische Armee spricht zwar von schwierigerer gewordenen Kämpfen. Die eigenen Stellungen würden aber erfolgreich verteidigt. Zu dem Bericht über den jüngsten Angriff in Podoly gab es vorerst keine Reaktion aus Moskau. Russland weist Vorwürfe, Zivilisten ins Visier zu nehmen, stets zurück.

Wie Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin in der Nacht auf Samstag im Onlinedienst Telegram mitteilte, zerstörte die russische Luftabwehr eine Drohne "im Anflug auf Moskau im Bezirk Istrinskij". Es habe keine Opfer oder Schäden gegeben, Rettungskräfte seien vor Ort im Einsatz.

Das Verteidigungsministerium erklärte, eine zweite ukrainische Drohne sei am frühen Samstag im Bezirk Schebekino zerstört worden. Der Bezirk gehört zur Region Belgorod nahe der Grenze zur Ukraine. Ein "Versuch des Kiewer Regimes, einen terroristischen Angriff mit einer Drohne gegen Einrichtungen auf russischem Territorium auszuführen, wurde verhindert", erklärte das Ministerium auf Telegram.

Nach Angaben des Gouverneurs der Region Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, wurde zudem eine Ortschaft in der Region von ukrainischen Streitkräften beschossen. Dabei seien vier Menschen verletzt worden. Mehrere Häuser und Autos seien zudem beschädigt worden.

In den vergangenen Tagen wurden sowohl die russische Hauptstadt als auch andere Regionen in Russland verstärkt Ziel ukrainischer Drohnenangriffe. Am Mittwoch waren in der Region Belgorod nach Angaben der Behörden drei Zivilisten durch einen von ukrainischen Streitkräften mittels einer Drohne abgefeuerten Sprengsatz getötet worden. Am selben Tag traf eine Drohne ein Hochhaus in einem Moskauer Geschäftsviertel.