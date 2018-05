Anfang Juni ist es soweit: Dann soll der Untersuchungsbericht zum Fall der am Golan erschossenen syrischen Geheimpolizisten veröffentlicht werden. Das erklärte Verteidigungsminister Mario Kunasek am Donnerstag am Rande eines Arbeitsbesuchs in der Schweiz gegenüber der APA.

Er habe den Auftrag erteilt, bis Ende Mai zu einem Ergebnis zu kommen und es sei ihm keine Verzögerung gemeldet worden, so der Ressortchef. Ein Zwischenbericht werde in der Sache nicht erstellt, da die Kommission in Ruhe und ohne Beeinflussung arbeiten soll. Untersucht werde nicht nur der Vorfall an sich, sondern auch, ob das bei dem Vorfall erstellte Video im Heer für Schulungszwecke verwendet wurde.

