Zoe Saip, bekannt als Kandidatin der vergangenen Staffel "Germany's next Topmodel" zeigt der Welt ihr Glück. Nachdem zuvor zahlreiche Gerüchte um eine Beziehung mit Daniele Negroni (23) die Runde gemacht hatten, bestätigte das Nachwuchsmodel Mitte September: Sie ist tatsächlich frisch verliebt – aber nicht in den DSDS-Sieger! Einen Blick auf das Gesicht ihres Auserwählten verwehrte Zoe ihren Fans in den vergangenen zwei Wochen gekonnt – jetzt hat sie einen ersten Snapchat-Clip mit ihrem Schatz geteilt.