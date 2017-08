Der verheerende Tropensturm "Harvey" wirkt sich immer stärker auf die US-Wirtschaft aus.

Entlang der texanischen Golfküste haben mehrere Großraffinerien den Betrieb eingestellt oder gedrosselt. Der Großraum Houston, wo knapp sieben Millionen Menschen leben, war am Dienstag größtenteils überschwemmt.

Experten gehen davon aus, dass allein die versicherten Schäden eine Summe von 20 Milliarden Dollar erreichen könnten. US-Präsident Donald Trump flog in die Katastrophenregion, um sich ein Bild von den Verwüstungen und den Rettungsmaßnahmen zu machen. Bis Dienstag wurden neun Todesopfer gezählt. Allein in Houston sollen 30.000 Menschen in Notunterkünften ausharren.

Spritpreise steigen

Auf die Golfküste entfällt etwa die Hälfte der gesamten Raffineriekapazität der USA. Die gesamte amerikanische Produktion ist wegen "Harvey" schon um 15 Prozent verringert. Insidern zufolge könnten in dieser Woche weitere Anlagen geschlossen werden. In der größten US-Raffinerie Port Arthur, die von Motiva Enterprises betrieben wird und 135 Kilometer östlich von Houston liegt, wurde die Produktion eingeschränkt, wie die Nachrichtenagentur Reuters erfuhr. Noch am Dienstag sollte entschieden werden, ob die Anlage komplett geschlossen wird.

An den Terminmärkten hat der Benzinpreis seit Mittwoch vergangener Woche um knapp acht Prozent angezogen. Nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) werden aber die auf Rekordhöhen befindlichen US-Lagerbestände aber potenzielle Engpässe abmildern. Das gelte sowohl für raffinierte Produkte wie Treibstoff als auch für Rohöl. Zudem könnte die IEA auch Notreserven freigeben.

Auch die Chemieindustrie ist in Texas beeinträchtigt. Der deutsche Spezialchemiekonzern Evonik etwa schloss zwei Standorte. Die Höhe des Schadens sei noch nicht zu beziffern. Auch bei der Bayer-Tochter Covestro gibt es Einschränkungen.

Versicherte Schäden bis zu 20 Mrd. Dollar

Nach einer Schätzung der US-Investmentbank JPMorgan könnten sich allein die versicherten Schäden durch "Harvey" auf zehn bis 20 Milliarden Dollar belaufen. Damit würde der Tropensturm zu den zehn teuersten in der US-Geschichte zählen. Die Summe ist aber deutlich unten den 75 Milliarden Dollar, die Hurrikan "Katrina" im Jahr 2005 kostete. Aktionäre von Versicherungsunternehmen zeigten sich gelassen: Die Kurse von Unternehmen wie Allstate oder Travelers Companies legten am Dienstag an der Wall Street zu.

In der Ölmetropole Houston selbst ist die Lage weiter prekär: Nach Schätzungen der Behörden müssen inzwischen 30.000 Menschen in Notunterkünften ausharren. Bürgermeister Sylvester Turner kündigte an, für weitere 10.000 Menschen Notunterkünfte einzurichten. Das gesamte öffentliche Leben in der Stadt ist zum Stillstand gekommen. Die Lage dürfte sich weiter verschärfen, weil die Behörden Wasser aus zwei Rückhaltebecken ablassen, um Druck von den Dämmen zu nehmen.

Der Tropensturm hat vor allem wegen der Regenmengen verheerende Ausmaße. In manchen Regionen fällt in dieser Woche so viel Niederschlag wie sonst in einem Jahr. Seitdem "Harvey" das Festland erreichte, hängt er praktisch an der Küste fest und saugt sich mit warmem Wasser aus dem Golf von Mexiko voll. Das sorgt von San Antonio bis in den Nachbarbundesstaat Louisiana für starken Regen. Eine Entspannung ist den kommenden Tagen nicht in Sicht. "Harvey" wird sich Meteorologen noch weiter nach Osten ausbreiten. Deswegen könnte es auch in Louisiana Überschwemmungen geben, das vor genau zwölf Jahren von Katrina besonders hart getroffen wurde.