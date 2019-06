Hier ist die Welt noch in Ordnung, im schattigen Gastgarten oder hoch oben am Weinberg mitten in der Natur. Im Heurigen findet jeder Platz zum Wohlfühlen. Wir haben eine Liste mit besonders empfohlenen Heurigen zusammengestellt.

THEMEN:

Heuriger Edlmoser

Die Aufzeichnungen des Familienweingutes Edlmoser gehen bis zum Jahr 1374 zurück. An den südlichen Ausläufern des Wiener Waldes, in Mauer, herrschen perfekte Voraussetzungen für die Trauben. frischer kühler Luft aus dem Wald und unterschiedlichste Böden bringen vielschichte, tiefgründige Weine mit faszinierenderer Würzigkeit hervor. Besondereres Highlight: Der wunderschöne Gastgarten.

Adrese

Weingut & Heuriger Edlmoser

Maurer Lange Gasse 123

A-1230 Wien



Interessant : Den echten Wiener Heurigen, in dem ausschließlich Wiener Wein ausgeschenkt wird, erkennt man am Föhrenbuschen und an einer Tafel mit dem Wort „Ausg’steckt“, das gleichzeitig anzeigt, wenn das Lokal geöffnet ist.

© shutterstock

Mayer am Pfarrplatz

Das traditionsreiche Weingut „Mayer am Pfarrplatz“ keltert seit 1683 in Heiligenstadt ausgezeichneten Wein. Im romantischen, denkmalgeschützten Vorstadthaus am Pfarrplatz hat einst Ludwig van Beethoven im Jahr 1817 gewohnt und an seinem größten Werk, der 9. Symphonie gearbeitet. Noch heute erinnert seine Wohnung an ihn, die man vom Gastgarten aus über eine kleine Treppe in den ersten Stock erreicht.

Adresse

Mayer am Pfarrplatz

Pfarrplatz 2

A-1190 Wien



Heuriger Bernreiter

Im Herzen von Jedlersdorf, nördlich der Donau betreibt die Familie Bernreiter ihren Heurigen seit mittlerweile fünf Generationen. Im großen, schattigen Gastgarten lässt es sich bei dem einen oder anderen Glas Wein mit Freunden und Familie gut aushalten.

Adresse

Heuriger & Weingut Bernreiter

Amtsstraße 24-26

A-1210 Wien-Jedlersdorf

Heuriger Windisch

Im Kurort Wien-Oberlaa, neben dem Liesingbach ist

seit 1882 dieser gemütliche Heurige gelegen. Die Familie Windisch bebaut seit vier Generationen ihre Weingärten auf den Südosthängen des Wiener Laaerberges. Der Buschenschank ist 1882 unter Franz Windisch gegründet worden. Er war einer der ersten Weinbauern in Oberlaa.

Adresse

Heuriger Windisch

Liesingbachstraße 85

A-1100 Wien-Oberlaa



© shutterstock

Heuriger Sissi Huber

Im Sommer ist der Gastgarten mit seinem mediterranen Feeling der absolute Star des Heurigen. So kann man mitten in Ottakring umgeben von Olivenbäumen, Zitrusfrüchten und Lavendel aufs Leben anzustoßen.

Heuriger Sissi Huber

Roterdstraße 5

1160 Wien

Schon gewusst? Das Wort „Heuriger“ bezeichnet aber nicht nur das Lokal selbst, sondern eigentlich den Wein vom aktuellen Jahrgang, der traditionell bis zum 11. November (Martini) so genannt werden darf.

Wieninger am Nußberg

Bei Schönwetter können die Gäste einen himmlischen Ausblick vom Nussberg genießen und sich mit Wein und Heurigenschmankerln stärken. Im Herbst 2016 ist die Buschenschank am Nussberg abgebrannt. Inhaber Fritz Wieninger, der rund 200.000 Euro in die neue Buschenschank investiert hat, wagte 2018 einen Neubeginn. Übrigens: Die edlen Tropfen aus dem Hause Wieninger werden in mehr als 40 Länder exportiert.

Adresse

Wieninger am Nußberg

Eichelhofweg 125

A-1190 Wien



© APA/dpa/Roland Weihrauch

Weingut Heuriger Hofer

Der Name Hofer wird in Mauer schon seit einigen Jahren mit einer kleinen, aber feinen Heurigenadresse verbunden, 2011 feiert der Betrieb sein

30-jähriges Bestehen.

Adresse

Weingut Heuriger Hofer

Maurer Lange Gasse 29,

1230 Wien

Was zeichnet eine Buschenschank aus? In der Buschenschank bleibt die Küche kalt. Per Gesetz darf es ausschließlich kalte Speisen (auch Mehlspeisen) geben. Typisch ist die Brettljause mit feinen Dingen wie Geselchtem, Schweinbraten, Speck, selbst gemachten Aufstrichen, Schwarzbrot und Kren.



Heuriger Schübel-Auer

Selbst bei Schlechtwetter empfiehlt es sich zu reservieren, denn die überaus hübsche, holzvertäfelte Heurigenstube ist stets gut besucht. Seit 1711 wird man hier kulinarisch verwöhnt, inzwischen sogar recht zeitgemäß bis hin zum glutenfreien Angebot.

Adresse

Heuriger Schübel-Auer

Kahlenberger Straße 22

A-1190 Wien – Nußdorf

Weingut & Heuriger Christ

Mit Rainer Christ hat das Weingut Christ einen der kreativsten, jungen Winzer Wiens zu bieten. Hier begegnen sich Tradition und Moderne an vielen Ecken. Sei es in den hauseigenen Weingärten oder beim Heurigen, der seine Gäste wahlweise in modernen oder traditionell gestalteten Räumen unterbringt.



Adresse

Weingut & Heuriger Christ

Amtsstraße 10-14

A-1210 Wien

Auch interessant : Ausflugstipp Wien - "Am Himmel": Ein Ort der Kraft in Wien