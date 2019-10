Das sympathische Model Miranda Kerr, 36, hat ihr zweites Baby von Ehemann und Snapchat-Gründer Evan Spiegel, 29, zur Welt gebracht. Es ist ihr drittes Kind - und wieder ein Bub.

Aus ihrer Beziehung mit Hollywood-Star Orlando Bloom, 42, stammt der achtjährige Flynn. Sechs Jahre waren der Schauspieler und das australische Model ein Paar. Das Sorgerecht für ihren gemeinsamen Sohn haben sich die beiden geteilt.

© 2013 Getty Images Aus ihrer ersten Ehe mit Orlando Bloom stammt Sohn Nr.1 Flynn

Die Trennung war nicht einfach für Miranda Kerr: "Als Orlando und ich uns trennten, fiel ich in eine schlimme Depression. Ich habe die Tiefe dieses Gefühls nie wirklich verstanden, weil ich eigentlich eine sehr lebensfrohe Person bin", verriet sie dem kanadischen Magazin "Elle".

Neue Liebe und Babyglück

Doch es gibt wieder bergauf und die Schönheit verliebte sich erneut. Im Mai 2017 heiratete das Model den Snapchat-Gründer Evan Spiegel in Los Angeles.

© 2018 Getty Images Ihr Söhnchen Myles ist Anfang der zweiten Oktoberwoche geboren.

Ein Jahr später im Mai 2018 machte ihr gemeinsamer Sohn Hart das Glück perfekt. Nur zehn Monate später die überraschende Nachricht: Die Familie erwartet erneut Nachwuchs. Und es ist wieder ein Bub: Myles habe laut Medienberichten Anfang der zweiten Oktoberwoche das Licht der Welt erblickt.

Das Model meldet sich auch in sozialen Netzwerken zu Wort und bestätigt: "Wir sind überglücklich, dass Myles nun da ist und freuen uns über die vielen netten Glückwünsche in dieser besonderen Zeit. Wir sind so begeistert darüber, dass wir unseren großartigen Sohn in unserer Familie willkommen heißen dürfen", schwärmt das Model auf Instagram.