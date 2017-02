Tödlicher Verkehrsunfall in Kärnten

Ein 64-jähriger Mann aus Althofen im Bezirk St. Veit an der Glan ist am späten Donnerstagabend bei einem Pkw-Unfall ums Leben gekommen. Der Lenker kam von der Urtlgraben Gemeindestraße ab, stieß gegen Wurzelstöcke und stürzte in den Urtlgrabenbach. Der Mann erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen, der Notarzt konnte nur noch den Tod des 64-Jährigen feststellen.

Der Lenker war laut Aussagen bergender Personen nicht angegurtet. Ein zufällig vorbeifahrender Autofahrer entdeckte den Verunglückten und alarmierte den Notarzt.