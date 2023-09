Tödlicher Unfall in Nashornanlage im Zoo Salzburg

In der Nashornanlage im Zoo Salzburg hat sich am Dienstag in der Früh ein tödlicher Unfall ereignet. "Eine Pflegerin ist zu Tode gekommen, ein zweite Person wurde schwer verletzt", sagte ein Polizeisprecher zur APA. Nähere Informationen zu dem Vorfall um 6.55 Uhr lagen zunächst nicht vor. Die Hintergründe zu dem Unfall werden noch ermittelt. Ein Kriseninterventionsteam ist vor Ort, hieß es seitens des Roten Kreuzes.