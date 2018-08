Tödliche Messerattacke in Frankreich

Ein Angreifer hat in Frankreich mit einem Messer einen Menschen getötet und zwei weitere verletzt. Er sei von der Polizei "neutralisiert" worden, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Das Motiv der Tat in der Gemeinde Trappes im westlichen Umland von Paris war nach ihren Angaben noch unklar. Eine TV-Sender berichtete, der Angreifer habe "Allahu akbar" gerufen.

Der Mann habe die Opfer auf der Straße angegriffen und sich anschließend in einem Haus verschanzt, sei aber später wieder herausgekommen. Daraufhin griff die Polizei ein. Die Jihadistenmiliz IS reklamierte Messerattacke bei Paris für sich.