Bei dem Anschlag auf eine Schule auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim handelte es sich den Ermittlern zufolge um einen Amoklauf.

© Reuters/Kerch.FM

Verdächtigt werde ein namentlich genannter 18-Jähriger, der sich nach der Tat selbst getötet habe, teilten die Ermittler am Mittwoch mit. Bei der Tat in dem Ort Kertsch waren mindestens 18 Menschen getötet worden. Zunächst war nicht ausgeschlossen worden, dass es sich um einen Terrorakt handelte. Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen den Jugendlichen nach Angaben der Ermittler, wie er mit einem Gewehr bewaffnet das Schulgebäude betritt, wo er in der Folge um sich schoss.

Bombe mit Metallstücken tötete Schüler

"Ein nicht identifizierter Sprengsatz" sei für die Detonation am Mittwoch in einer technischen Schule der Hafenstadt Kertsch verantwortlich, meldeten russische Nachrichtenagenturen unter Verweis auf eine Mitteilung der Anti-Terror-Behörde der Schwarzmeer-Halbinsel. Bei den Toten soll es sich vor allem um Jugendliche handeln, die sich zum Zeitpunkt der Explosion in der Kantine der Schule aufhielten. Insgesamt seien mehr als 50 Menschen verletzt worden. Die örtlichen Behörden waren anfangs von einer Gasexplosion ausgegangen.

© Reuters/Ekaterina Kejzo/Courtesy of Kerch.FM

Bei der Explosion soll eine Bombe hochgegangen sein, die mit Metallteilen gefüllt war. Bombenspezialisten suchten den Tatort in der Berufsschule bereits nach den Gegenständen ab, teilte das Staatliche Ermittlungskomitee am Mittwoch in Kertsch mit.

© APA/Martin Hirsch

Kertsch liegt ganz im Osten der ukrainischen Halbinsel Krim, die sich Russland 2014 einverleibt hat. Von dort führen eine Fährverbindung und seit diesem Jahr auch eine Brücke auf das russische Festland. Beim letzten großen Terroranschlag in Russland im April 2017 hatte ein Mann eine Bombe in der U-Bahn von St. Petersburg platziert. Dabei waren mehr als Dutzend Menschen getötet und mehr als 50 verletzt worden.