Eigentlich hieß es aus Kerns Familienkreis, dass der Modemacher friedlich in seiner Wohnung auf der Couch eingeschlafen sei. Als Todesursache wurde ein Herzstillstand angegeben. Jetzt aber berichtet die Zeitung Monaco Matin, dass Kern aus dem Fensters seines Luxus-Aparments in Monaco aus dem 10. Stockwerk gestürzt ist.

Der leblose Körper sei am Montag von einem Zeugen gefunden worden. Wie die Bild berichtet, ermittelt die Polizei nun in alle Richtungen. Ob Medikamente, Drogen oder Alkohol im Spiel waren, soll eine Obduktion klären.

Der als Hemden- und Blusenkönig bekannt gewordene Unternehmer und Modedesigner ist im Alter von 67 Jahren gestorben. Kern war viermal verheiratet und hinterlässt drei Kinder.

» Schon wieder ist eine Persönlichkeit aus der guten, alten Zeit gestorben. «



Designer Wolfgang Joop sagte der "Bild": "Der Tod von Otto Kern macht mich traurig und auch ein wenig sentimental. Denn schon wieder ist eine Persönlichkeit aus der guten, alten Zeit gestorben, den wir alle kannten."

Sein Leben, seine Karriere

Gebürtig in Nürtingen bei Stuttgart, studierte Kern zunächst Jus und Wirtschaft in Frankfurt, bevor er seit den frühen 1970er-Jahren zuerst in der Damenmode als Unternehmer aktiv wurde. Schon bald war er auch eine schillernde Persönlichkeit in den Medien. Später brachte er auch Parfum und andere Kosmetika mit seinem Namen auf den Markt.



Rückzug ins Privatleben

Ab den 1990er-Jahren gab er mehr und mehr das Geschäft in andere Hände, zog sich ins Privatleben zurück. Seit dem Jahr 2000 gehört der Markenname Otto Kern zu dem in Herford ansässigen Männermode-Konzern Ahlers, zu dem beispielsweise auch Baldessarini und Pierre Cardin gehören. Heute noch gibt es unter dem Namen Otto Kern - das Logo ist ein Löwe mit stilisiertem "K" - für Männer Shirts, Jeans und Sportswear, für Frauen Blusen und Strickwaren.



Wahlheimat Monaco

Seit der Jahrtausendwende lebte Kern laut "Bild" hauptsächlich im Fürstentum Monaco, aber auch im Tiroler Promi-Ort Kitzbühel sowie in der Karibik. Seit 2008 war er mit dem Model Naomi Valeska Salz verheiratet. Die Illustrierte "Bunte" zitierte ihn damals: "Diese Hochzeit wird meine letzte und unsere Liebe für immer sein."



Wichtig: Sie sind nicht allein

Wenn Sie Suizidgedanken haben, sich um jemanden sorgen oder jemanden durch Suizid verloren haben, finden Sie Hilfsangebote aus ganz Österreich unter:

www.suizid-praevention.gv.at

www.bittelebe.at