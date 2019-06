Der Schauspieler und Synchronsprecher Peter Matic ist am gestrigen Donnerstag überraschend verstorben

Das Gesicht von Schauspieler Peter Matic ist vielen ein Begriff, seine Stimme aber kennen alle. Immerhin war Matic, der seit 1994 Mitglied des Burgtheaterensembles war und im Haus am Ring 85 Rollen verkörpert hat, auch in zahlreichen Filmen und als Synchronsprecher etwa von Ben Kingsley im Einsatz. Gestern, Donnerstag, ist Peter Matic im Alter von 82 Jahren überraschend verstorben.



© APA/HERBERT NEUBAUER Peter Matic

Geboren wurde der grazile Publikumsliebling mit dem verschmitzt-freundlichen Äußeren am 24. März 1937 in Wien. Nach einer privaten Schauspielausbildung bei Dorothea Neff war er von 1960 bis 1968 am Theater an der Josefstadt engagiert. Nach Stationen in Basel und an den Münchner Kammerspielen wechselte er 1972 an das Berliner Schillertheater, wo er als einer der Ensemble-Stars in den folgenden 22 Jahren rund 50 Rollen spielte.

Burgtheater

1993 war er in der österreichischen Erstaufführung von Hans Hollmanns Stück "Kroatischer Faust" erstmals an der Burg zu sehen. Im Jahr darauf wurde er ins Ensemble aufgenommen und arbeitete in der Folge am Burgtheater u.a. mit Giorgio Strehler, Adolf Dresen, George Tabori, Dieter Giesing, Georg Schmiedleitner, Andrea Breth, Barbara Frey und Leander Haußmann. Daneben war Matic, der sich seit 2006 Kammerschauspieler nennen durfte, in Wien regelmäßig an der Volks- und der Staatsoper sowie bei den Sommerfestspielen Reichenau zu sehen.

Am Burgtheater war er bis zuletzt als Amtsgerichtsrat in "Glaube Liebe Hoffnung" von Ödön von Horvath und als Rabbi in "Hiob" von Joseph Roth zu sehen, mit seiner Rolle als Wirt in Johann Nestroys "Liebesgeschichten und Heiratssachen" hätte sich Matic am Dienstag eigentlich am Haus am Ring in den Ruhestand verabschieden sollen. Wie zahlreiche andere Ensemblemitglieder war er noch am Mittwoch bei der Ehrung der scheidenden Burgtheater-Direktorin Karin Bergmann dabei. Das Burgtheater ist nach Matic' überraschendem Tod "in tiefer Trauer".

Seit den 1960ern stand Matic auch vor der Kamera, zuletzt etwa im Österreich-"Tatort" "Wahre Lügen". Darüber hinaus wirkte in 50 ORF-Hörspiel-Produktionen mit und war als Hörbuch-Interpret und Synchronsprecher bekannt. Sein persönliches Opus Magnum dürfte Marcel Prousts Monumentalwerk "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" sein, das 2010 zum "Hörbuch des Jahres" gekürt und 2011 mit dem "Preis der deutschen Schallplattenkritik" ausgezeichnet wurde.

2001 wurde Matic mit dem Albin-Skoda-Ring für einen "besonders hervorragenden Sprecher unter den lebenden Schauspielern des deutschen Sprachgebietes" ausgezeichnet, 2005 als "Schauspieler des Jahres" beim "ORF-Hörspielpreis". 2010 erhielt er das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien und 2015 das Goldene Ehrenzeichen des Landes Niederösterreich, im Jahr darauf folgte das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst 1. Klasse.

Van der Bellen würdigt "Ausnahmeschauspieler"

"Tief betroffen" zeigte sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen angesichts des Ablebens von Peter Matic: "Er war ein Ausnahmeschauspieler, wie es nur wenige gibt", schrieb das Staatsoberhaupt auf Twitter. Der für die Kulturagenden zuständige Außenminister Alexander Schallenberg würdigte den am Donnerstag überraschend verstorbenen Schauspieler und Sprecher als "Sprachkünstler".



Ob am Theater, im Film oder Radio - Matic habe "das unverwechselbare Timbre seiner Stimme" immer souverän einzusetzen gewusst, so Van der Bellen: "Wir alle, die wir diesen großen Verzauberer kennen durften, sind ärmer geworden."

Schallenberg sah in ihm einen "begnadeten Bühnendarsteller", dessen Spiel durch die Besonderheit seiner Stimme "unverwechselbar und einzigartig" war. Auch für Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) war Matic "über Jahrzehnte hinweg ein wichtiger Träger der österreichischen Schauspielkunst", der das kulturelle Leben im Land wesentliche geprägt habe.

Für die Wiener Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) besaß der 82-Jährige "die einzigartige Gabe, der Gesamtheit seines offenen Charakters und wachen Geistes mit seiner Stimme Ausdruck verleihen zu können". "Ein einziges, von ihm gesprochenes Wort hat in unseren Köpfen ganze Welten entstehen lassen", so die Stadträtin.

» Unendlich traurig «

"Unendlich traurig", kommentierte auch die Wiener Staatsoper Matic' Tod. "Peter Matic war ein Grandseigneur, sowohl künstlerisch als auch menschlich, ohne sich als solcher zu gebaren. Wir sind sehr dankbar über die gemeinsamen vergangenen Jahre - und werden ihn nun schwer vermissen", so Direktor Dominique Meyer. Der Burgschauspieler hatte 2012 als Haushofmeister in "Ariadne auf Naxos" an der Staatsoper debütiert.

Der ORF ändert in memoriam Peter Matic sein Programm. Nachrufe auf den "Burgschauspieler mit der markanten Stimme" bringen das "Studio 2" (17.30 Uhr, ORF 2), "Seitenblicke Weekend" (Samstag, 13.10 Uhr, ORF 2) und der "kulturMontag" (Montag, 22.30 Uhr, ORF 2). In einer Nebenrolle ist Matic überdies am Samstag in "Ein Sommer in ... Kroatien" um 21.55 Uhr in ORF 2 zu sehen. In ORF III zeigt man u.a. heute Abend ein 2018 aufgezeichnetes Künstlergespräch mit Matic. Auch im Radiosender "Ö1" widmen sich in den kommenden Tagen mehrere Sendungen dem Wirken des Schauspielers und Sprechers.