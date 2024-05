Tod von Präsident und Außenminister - Trauerfeiern im Iran

Nach dem Tod von Präsident Ebrahim Raisi und Außenminister Hossein Amirabdollahian sind im Iran für Dienstag Trauerfeierlichkeiten angesetzt. In der Früh soll es zunächst eine Zeremonie im Nordwesten in der Provinzhauptstadt Tabris geben. Anschließend ist iranischen Medien zufolge eine Feierlichkeit in der religiösen Hochburg und Pilgerstadt Qom geplant. Das Datum für die Beerdigung der beiden Staatsmänner war zunächst noch nicht bekannt.

Der iranische Religionsführer Ayatollah Ali Khamenei ordnete eine fünftägige Staatstrauer an. Raisi und Amirabdollahian waren am Sonntag bei einem Hubschrauberabsturz mit sieben weiteren Insassen ums Leben gekommen. Informationen zur Ursache des Unglücks gab es zunächst nicht.