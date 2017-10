Tiroler fand Panzerfaustgeschoss in Bach

Ein Tiroler hat am Donnerstag in einem Bach neben seinem Haus in Barwies (Bezirk Imst) ein Panzerfaustgeschoss gefunden. Der Mann hatte das Kriegsrelikt entdeckt, als er Äste aus dem Bach entfernen wollte, teilte die Polizei mit.

Der Tiroler hat daraufhin den verschmutzten und stark korrodierten Gegenstand noch selbst geborgen. Am Freitagvormittag wurde das Kriegsrelikt vom Entminungsdienst schließlich abgeholt und vernichtet.