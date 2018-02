Die NEOS starten als letzte Partei eine Plakataktion im Tiroler Landtagswahlkampf. Knapp 100 Plakate sollen landesweit affichiert werden. Damit sei man "sehr sparsam" unterwegs, erklärte Spitzenkandidat Dominik Oberhofer bei der Präsentation am Mittwoch in Innsbruck. Neben Oberhofer ist auch NEOS-Chef Matthias Strolz auf den Sujets zu sehen.

Die Frage, ob das mit der mangelnden Bekanntheit des Spitzenkandidaten zu tun habe, verneinten Strolz und Oberhofer einhellig. "Ich war auch in Niederösterreich auf den Plakaten mit dabei", betonte Strolz. Viel mehr habe es damit zutun, dass die Zusammenarbeit von Bundes- und Landespartei "Seite an Seite" bei den NEOS im Gegensatz zu anderen Mitbewerbern eine "Selbstverständlichkeit" sei. Darüber hinaus sei er gerne in Tirol, denn schließlich habe er sieben Jahre hier gelebt.

Oberhofer verwies in diesem Zusammenhang auf die "guten Netzwerke", die die NEOS unterhielten: "Wir können auf ein engmaschiges Netzwerk zurückgreifen. Auch in Europa haben wir viele Freunde, die uns unterstützen", erklärte der Tiroler NEOS-Spitzenkandidat und nannte etwa den EU-Koordinator für den Brennerbasistunnel (BBT), Pat Cox, und EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc.

"Wir werden nur Flächen plakatieren, die ohnehin vorhanden sind", betonte Oberhofer. Auf kleine Hohlkammerplakate an Bäumen oder Laternen verzichteten die NEOS gänzlich. Denn zum einen soll das Stadt- bzw. Ortsbild nicht beeinträchtigt, zum anderen die Verkehrssicherheit durch falsch platzierte Plakate nicht gefährdet werden. Ferner sei touristisch gesehen gerade Hauptsaison, und da wolle man das Land nicht zuplakatieren und im Gegensatz zu anderen Mitbewerbern eine positive Message verbreiten.

Diese lautet etwa: "Du willst, dass was weitergeht. Das wollen wir auch". Der Slogan ziele darauf ab, dass der "Stillstand in Tirol" beendet werden müsse. "Wir wollen, dass etwas weitergeht", so Strolz. "Die schwarzen Brüder brauchen jemanden, der ihnen die Stirn bietet", betonte Strolz. Ob dies auch in einer allfälligen Regierungsverantwortung möglich wäre, beantwortete Strolz so: "Vereinnahmen lassen wir uns sicher nicht." Aber jetzt müssten erst einmal die Mehrheitsverhältnisse abgewartet werden.