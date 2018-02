Tirol-Wahl: Liste Fritz feiert den "Zehner" und hofft auf Fortsetzung

Mit einer kleinen Feier zum 10. Geburtstag in der Innsbrucker Innenstadt ist die Liste Fritz am Mittwoch in ihr Wahlkampf-Finale gestartet. Spitzenkandidatin Andrea Haselwanter-Schneider hob noch einmal als Alleinstellungsmerkmal ihrer Partei die Unabhängigkeit von Bundesparteien oder externen Financiers hervor: "Wir sind 100 Prozent Tirol."

Die Liste Fritz, die laut Umfragen um den Wiedereinzug in den Landtag bangen muss, war vom früheren Arbeiterkammer-Präsidenten Fritz Dinkhauser im Vorfeld der Wahl 2008 aus dem Boden gestampft worden. Der Listengründer selbst zog eine erfolgreiche Bilanz des bisher Erreichten, da es gelungen sei, die "Allmacht" der ÖVP im Land zu brechen: "Überall im Leben braucht es Kontrolle und diese Kontrolle sind wir."

Sowohl Dinkhauser als auch Haselwanter-Schneider betonten, dass in Tirol zwar nicht alles schlecht sei, doch gebe es hier die geringsten Einkommen bei den höchsten Wohnkosten und dem teuersten Alltagsleben. Sich der davon besonders Betroffenen anzunehmen, sei Ziel der Liste Fritz. Für diese sei nämlich nicht Parteipolitik sondern Bürgerpolitik an erster Stelle, unterstrich Haselwanter-Schneider.

Ein weiteres Mal deponiert wurde, dass die Liste Fritz keinesfalls in eine Koalition eintreten will: "Wir wollen nicht in die Regierung, wir wollen kontrollieren", stellte Dinkhauser klar.