Tirol-Wahl: SPÖ will laut Blanik "stärkste Oppositionspartei" werden

Die Tiroler SPÖ hat sich am Freitag bei der Präsentation ihrer Kampagne für die Landtagswahl am 25. Februar mehr oder weniger erneut auf die Oppositionsrolle festgelegt. "Unser Ziel ist es, stärkste Oppositionspartei zu sein", erklärte Spitzenkandidatin Elisabeth Blanik. Voraussetzung, um über eine Regierungsbeteiligung nachzudenken, sei ein "sattes Votum". Das sie aber nicht beziffern wollte.

Der Listenzweite, der Sellrainer Bürgermeister Georg Dornauer, präzisierte das Wahlziel: "Wir wollen Platz zwei nicht verlieren. Die SPÖ soll zweitstärkste Partei blieben." Gleichzeitig betonte Dornauer jun., dass er - sowie alle anderen Listenmitgliedern auch - die taktische Ausrichtung "eins zu eins" mittrage. Eine Regierungsbeteiligung der SPÖ sei nur auf "Augenhöhe" möglich und dafür brauche es ein "sattes" Wählervotum für die Sozialdemokratie. "Wir sind nicht der dritte Billiganbieter", meinte Dornauer in Anspielung auf Grüne und FPÖ.

Auch Blanik betonte, dass die SPÖ grundsätzlich immer einen Führungs- und Gestaltungsanspruch stelle und genügend fähige Leute für die Regierungsarbeit habe, aber nur "wenn wir die Möglichkeit haben, aktiv zu gestalten". Gleichzeitig hob sie hervor, dass die Stimmung in der Tiroler SPÖ hervorragend sei. "Wir sprechen - fast immer - mit einer Stimme", betonte sie.

Dass die SPÖ mit der Festlegung auf die Oppositionsrolle zwischen den Alternativen Schwarz-Grün oder Schwarz-Blau zerrieben werden könnte, glaubten Blanik und Dornauer nicht. "Ganz im Gegenteil", meinte Blanik: "Die zentrale Botschaft ist, dass es um eine Richtungsentscheidung geht." Und zwar, ob die Wähler in Tirol eine rechts- und wertekonservative Regierung haben wollen oder nicht - "und dafür ist die SPÖ, die einzige Alternative", argumentierte Blanik: "Denn ich glaube nicht, dass die Stimmung im Land für Schwarz-Grün ist."

Ein zentraler Slogan im Wahlkampf, der auch auf den SPÖ-Plakaten zu lesen sein wird, lautet: "Politik? Darf man ändern. Freu Dich Tirol. Die neue SPÖ ist da". Die SPÖ stehe dafür, dass es in Tirol mit der "Politik in Hinterzimmern, mit der Männercliquenpolitik oder mit der Immobilienspekulation" zu Ende ist, so Blanik: "Ja man kann das System ändern." Zudem gehe es um eine Richtungsentscheidung zwischen einem Tirol, in dem die Gesellschaft auseinanderdividiert und neue Sündenböcke gesucht würden und einer Politik für ein Miteinander. "Wir stehen für ein modernes Tirol und ein respektvolles Miteinander", so Blanik, die betonte: "Jeder, der nicht zur Wahl geht, wählt Schwarz-Blau."