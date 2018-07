Ein Urlaub auf Balkonien ist viel mehr als das traurige Resultat einer leeren Reisekasse. Im Gegenteil: Der Urlaub zuhause kann richtig entspannend sein. Vor allem wenn man die richtigen Vorkehrungen trifft.

Denn was daheim oft fehlt, ist das passende Urlaubsfeeling, das sich erst einstellt, wenn man die Füße das erste Mal im warmen Sand vergräbt, das Rauschen des Meeres hört, einen Cocktail schlürft oder die landestypische Küche ausprobiert. Um dieses Gefühl auch in den heimischen vier Wänden aufkommen zu lassen, muss man nur ein paar Dinge beachten.

© imago/Photocase

1. Schaffen Sie Atmosphäre

Mit Musik lässt sich Atmosphäre ganz einfach schaffen. Wie hört sich Urlaub an? Eine südamerikanische Samba, ein entspannt-cooler Reggae oder eine schmachtende Italo-Ballade – schon ist man in Rio, Kingston oder Rom. Und natürlich darf auch die passende Deko nicht fehlen: Maritime Elemente wie Segeltuch, Seesterne und Sand wecken Erinnerungen an Strand und Meer.Bei der Deko gilt: Erlaubt ist, was gefällt und an Sommer erinnert. Gern können das auch Souvenirs aus dem letzten Urlaub sein.

2. Holen Sie das Blaue vom Himmel

Zum Sommer gehört unweigerlich auch die Farbe Blau. Blau leuchten das Meer und der Himmel. Psychologen attestieren Blautönen zudem eine beruhigende Wirkung – alles Eigenschaften, die perfekt zu stressfreier Urlaubsstimmung passen. Deshalb sollten Sie möglichst viel Blau in ihre Wohnung holen und damit ein Ferienambiente gestalten. Wer nicht gleich zu Farbpinsel und Rolle greifen und die Wände streichen möchte, kann auch einfach nur die Deko-Elemente wie Kissen, Vasen oder Tischdecke in Blau oder Türkis halten.

© dpa/Wolfgang Kumm

3. Eine gesunde Dosis Vitamin D

Tanken Sie zwischendurch einfach mal ein bisschen „Sonne“. Am besten von der Hängematte aus. Es lohnt sich aber auch die eigene Region im Sonnenschein neu zu entdecken und mit anderen Augen zu sehen. Ein Spaziergang abseits der üblichen Route kann sie in ein neues Stadtviertel locken, in einen anderen Teil des Waldes oder lässt Sie vielleicht ein sogar ein neues Lokal entdecken. Wichitg: Nie die Sonnencreme vergessen - der Duft versetzt sie zusätzlich in Urlaubsstimmung.

4. Umgeben Sie sich mit Natur

Egal zu welcher Jahreszeit – Palmen lassen einfach immer Urlaubsstimmung aufkommen. Wer über einen sonnigen Balkon, eine Terrasse oder einen eigenen Garten verfügt, sollte noch ein paar Zitronen- oder Orangenbäume pflanzen. Diese duften herrlich und erzeugen ein mediterranes Flair. Auch Kräuter wie Thymian, Minze, Oregano und Rosmarin riechen nach Urlaub und dürfen außerdem in keiner Küche fehlen.

© imago/Photocase

5. Urlaubsgewohnheiten in den Alltag integrieren

Es geht um die kleinen freudigen Momente, die jeder aus dem Urlaub kennt, wie etwa ganz unbeschwert in Flip Flops, Sonnenhut und im Lieblings-Urlaubsoutfit spazieren zu gehen. Sich Zeit für das Buch oder die Magazine nehmen, die man auch im Urlaub am liebsten gelesen hat. Wie wäre es, einfach mal ein Eis zwischendurch zu schlecken.

6. Laden Sie Freunde ein

Kaum einer fährt allein in Urlaub, denn in Gesellschaft macht doch fast alles viel mehr Spaß. Für die Daheimgebliebenen gilt daher im Sommer: Veranstalten Sie eine Gartenparty, ein Balkonfest oder auch einfach nur einen lustigen Spieleabend mit Freunden – Hauptsache, die Feier macht Ihnen als Gastgeber genauso viel Spaß wie Ihren Gästen.

© imago/Westend61

7. Kulinarische Weltreise in der heimischen Küche

Manchmal muss es nicht unbedingt eine Reise sein, um das Fernweh zu stillen, sondern lediglich ein Blick ins Kochbuch und ein Gang zum Asia-Shop um die Ecke. Nicht nur Liebe geht durch den Magen, sondern auch ein unbeschwertes Urlaubsgefühl. Ob ein feuriges Thaicurry, leckere Paella mit Fisch oder Burger im American-Style – wer seine Geschmacksnerven häufiger mal auf Weltreise schickt, erweitert damit nicht nur seinen Horizont, sondern taucht gleichzeitig in die Kultur eines Landes ein.