Gemütliche Abende auf dem Sofa und wunderschön beleuchtete Straßen: Die dunkle Jahreszeit hat ohne jeden Zweifel ihre Vorzüge. Im Winterhalbjahr haben allerdings auch Einbrüche und Überfälle Hochsaison. Gerade der Dezember, mit seinen wenigen Sonnenstunden, ist bei Dieben und Einbrechern besonders beliebt. Wer am Abend noch unterwegs ist, kennt es vielleicht: das mulmige Gefühl eine spärlich beleuchtete Straße entlang zu gehen. Besonders in der dunklen Jahreszeit gibt es einige Tipps, die Sie beachten sollten, um gar nicht erst in gefährliche Situationen zu geraten.