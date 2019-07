Sechs Tipps für den Grundstückskauf

Ein eigenes Stück Land zu besitzen und darauf ein Haus zu bauen, ist der Traum vieler Österreicher. Allerdings ist die Suche nach einem passenden Baugrundstück meist schwieriger als gedacht. Zudem lauern ein paar Fallen, die angehende Bauherren unbedingt vermeiden sollten.

Steigende Mietpreise und niedrige Zinsen haben in den vergangenen Jahren einen regelrechten Bauboom erzeugt. Wie sich mit einem Blick in Online-Portale feststellen lässt, sind freie Grundstücke in großen Städten mittlerweile Mangelware. Aus diesem Grund neigen Bauwillige oft dazu, schnell zuzuschlagen, sobald ein Grundstück angeboten wird – manchmal zu schnell. Mit diesen sechs Tipps vermeiden künftige Bauherren gängige Fallen rund um den Grundstückskauf.

1. Bebauungsplan unter die Lupe nehmen

Ist ein passendes Grundstück gefunden, sollte der erste Weg nicht gleich zum Notar führen, sondern in die zuständige Gemeinde. Hier können künftige Bauherren den Bebauungsplan einsehen und erfahren, ob sie ihr Haus dort wie gewünscht bauen dürfen. Der Bebauungsplan eines Gebiets regelt unter anderem, wie viele Stockwerke Wohnhäuser haben dürfen, welche Dachformen möglich sind und wie groß das Haus werden darf.

2. Erschließungsgrad prüfen

Wer sich ein Grundstück kauft, möchte in der Regel sofort mit dem Hausbau beginnen. Nichts ist ärgerlicher, als hinterher festzustellen, dass das Stück Land noch nicht bebaut werden darf oder es noch nicht am Verkehrs- und Versorgungsnetz angeschlossen ist. Dieses Ärgernis vermeiden Bauherren, indem sie sich vor dem Grundstückskauf erkundigen, ob es bereits erschlossen ist. Man unterscheidet drei Erschließungsstufen:

Handelt es sich um Bauerwartungsland , ist es wahrscheinlich, dass das Grundstück in Zukunft einmal bebaut werden darf – allerdings existiert noch kein Bebauungsplan. Wann das Land baureif wird, steht nicht fest und es ist auch nicht sicher, dass es überhaupt dazu kommt.

, ist es wahrscheinlich, dass das Grundstück in Zukunft einmal bebaut werden darf – allerdings existiert noch kein Bebauungsplan. Wann das Land baureif wird, steht nicht fest und es ist auch nicht sicher, dass es überhaupt dazu kommt. Ist ein rechtsgültiger Bebauungsplan vorhanden, spricht man von Bauland . Hierbei handelt es sich um ein Grundstück, das noch nicht erschlossen ist. Bevor angehende Bauherren mit dem Hausbau beginnen können, muss die Gemeinde das Bauland beispielsweise an die Strom- und Wasserversorgung sowie an die Kanalisation anschließen. Hierbei kommen schnell Kosten von mehreren Tausend Euro zusammen.

. Hierbei handelt es sich um ein Grundstück, das noch nicht erschlossen ist. Bevor angehende Bauherren mit dem Hausbau beginnen können, muss die Gemeinde das Bauland beispielsweise an die Strom- und Wasserversorgung sowie an die Kanalisation anschließen. Hierbei kommen schnell Kosten von mehreren Tausend Euro zusammen. Baureifes, voll erschlossenes Land wird als Baugrundstück ausgeschrieben. Für Baugrundstücke gibt es einen rechtsgültigen Bebauungsplan und Bauherren können sofort mit dem Hausbau beginnen.

3. Grundbucheinsicht – Vorsicht ist besser als Nachsicht

Niemand möchte ein Grundstück kaufen, auf dem bereits Hypotheken eingetragen sind. Aus diesem Grund sollten künftige Bauherren bei der Gemeinde einen Blick ins Grundbuch werfen. Hier erfahren Kaufwillige, wer als rechtmäßiger Eigentümer eingetragen ist und ob bereits Hypothekenlasten bestehen. Zudem erfahren sie auch, ob ein Vorkaufsrecht besteht und ob Servitute wie beispielsweise ein Wegerecht eingetragen sind.

4. Altlasten ausschließen

Mancher Grundstückserwerb entpuppt sich als absoluter Fehlkauf – nicht wegen einer mangelnden Erschließung, sondern weil die Liegenschaft über Altlasten verfügt. Altlasten sind umweltgefährdende Chemikalien, Öle oder Elektroschrott. Sie kommen meist auf ehemaligen Mülldeponien oder Industriegrundstücken vor. Vor der Unterzeichnung des Kaufvertrags sollten angehende Bauherren das Altlastenkataster oder das Bauamt der Gemeinde kontaktieren, um Altlasten auszuschließen. Weitere Informationen gibt es auch im Altlastenatlas des Umweltbundesamts.

5. Beschaffenheit überprüfen

Wer eine genaue Vorstellung von seinem Traumhaus hat, sollte die Beschaffenheit des Grundstücks vor dem Kauf überprüfen. Sie bestimmt nämlich, wie das Haus gebaut werden sollte: Ein Haus in Hanglage muss anders errichtet werden als eines auf einer ebenen Fläche. Ist beispielsweise der Grundwasserspiegel sehr hoch, muss der Keller speziell abgedichtet werden. Mit einer Baugrunduntersuchung vor Baubeginn können angehende Bauherren Fehler und Probleme beim Hausbau vermeiden.

6. Den Wohlfühlfaktor Wohnumfeld nicht vergessen

Ein Baugrund ist nur dann perfekt, wenn auch das Wohnumfeld passt. Wer ein Haus bauen möchte, sollte sich deshalb auch über die Nachbarschaft, die Infrastruktur und das Freizeitangebot in der Umgebung informieren und sich überlegen, ob er sich dort wohl fühlt. Auch Verkehrslärm und mögliche Geruchsbelästigungen durch Abgase oder Betriebe in der Nähe können das Wohnglück auf Dauer gefährden.

Wer bei der Suche nach einem Baugrundstück diese sechs Tipps beherzigt, vermeidet viel Ärger. Oftmals ist Geduld gefragt: Angehende Bauherren sollten nicht nur verschiedene Grundstücke miteinander vergleichen, sondern auch Finanzierungsangebote.