Fitness-Tipp

Wir tun es täglich, und doch würden wir gerne darauf verzichten - das Schwitzen. Dabei ist es eine der wichtigsten Klimaregulierungs- und Entgiftungsfunktionen unseres Körpers. Ohne Schwitzen würden wir relativ rasch durch Nieren- und Kreislaufüberlastung einen Hitzschlag erleiden. Einer überschüssigen Schweißproduktion können Sie aber ganz gut begegnen. So ist der "Palast der Mühen" eine rasche Hilfe dagegen. Sie finden ihn in der Mitte der Handfläche, zwischen Mittel-und Ringfingerspitze, wenn man die Finger beugt. Wie sein Name schon andeutet, hilft er bei fast allem, was mit Schweiß und Strapazen zu tun hat.

Meiden Sie scharfe Gewürze oder alkoholische Cocktails. Sie treiben den Schweiß an die Oberfläche. Kühlende Früchte, Gemüse und Kräuter wirken hingegen als Schweißbremse. Allen voran Wassermelone, Gurken, Melisse, Pfefferminze und Salbei. Er gilt als der Schweißstopper der Naturheilkunde. Leicht gekühlt als alkoholfreier Cocktail, in Kombination mit Hibiskusblüten, Hagebutten und Johannisbeersaft, tut er so richtig gut. Abends bringen kühle Bäder angenehme Erfrischung, die den Säureschutzmantel der Haut intakt halten und die Schweißproduktion bremsen. Probieren Sie als Badezusatz ½ l Molke mit ¼ l Apfelessig sowie drei Tropfen Salbeiund sechs Tropfen Lavendelöl und genießen Sie die wohltuende Wirkung zehn Minuten lang.