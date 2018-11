Sollte der Advent nicht die besinnlichste Zeit des Jahres sein? Theoretisch. In der Praxis quälen sich viele durch überfüllte Weihnachtsmärkte und sind Zeugen chaotischen Treibens auf den Einkaufsstraßen. Im Terminkalender? Kein Platz. Muss aber nicht sein. Mit diesen Tipps kommen Sie deutlich entspannter durch den Advent.

1. Niemand ist perfekt

Wer so lange auf das große Fest hinarbeitet, erwartet sich meist, dass dann alles perfekt ist. Vergessen Sie es! Auch wenn nicht alles so läuft wie geplant - nehmen Sie es mit Humor, machen Sie das Beste draus und denken Sie dran: Das Wichtigste ist, dass Sie das Fest mit Ihren Liebsten feiern können.

2. Mit Mut zur Lücke

Die vorweihnachtliche Zeit verlangt uns einiges ab: Es wird gebacken, geputzt und dekoriert. Außerdem steht die Firmenweihnachtsfeier auf dem Programm, nicht zu vergessen das alljährliche Punschtrinken mit den Freunden... und all das neben Alltag, Job und Familie. Wie soll man da noch fit sein für das große Fest? Daher: Übertreiben Sie es nicht! Treten Sie schon präventiv ein bisschen kürzer. Überlegen Sie, welche Termine Sie auf die Zeit nach Weihnachten verschieben können. Gönnen Sie sich den einen oder anderen Abend daheim und genießen Sie das süße Nichtstun.

3. Richtig und rechtzeitig shoppen

Wer sich rechtzeitig überlegt, was Omi, Schwiegermama und die lieben Kinder zu Weihnachten bekommen, erspart sich knapp vor dem großen Fest eine Menge Stress. Und Geld. Bevor Sie sich in den Shoppingtrubel schmeißen, notieren Sie auf einer Liste, wer was bekommen soll. Dann geht's gezielt in die Geschäfte. Das spart eine Menge Zeit und Nerven.

Um dem allgemeinen Einkaufswahnsinn zu entkommen, könnten Sie sich unter der Woche einen Urlaubstag gönnen. Dienstag vormittags geht es auf den Einkaufsstraßen wesentlich ruhiger zu als Samstag nachmittags. Auch effektiv: Gezieltes Onlineshoppen spart sogar den Urlaubstag. Wichtig ist natürlich besonders in diesem Fall, rechtzeitig daran zu denken. Mitte Dezember könnte es schon (zu) knapp werden.

4. Gönnen Sie sich etwas...

Was Sie jetzt gar nicht brauchen können, sind Verbote und ein schlechtes Gewissen. Klar, Essen ist keine Pauschallösung für Probleme. Doch wenn es stressig ist, hilft ein kleiner Zuckerkick schon mal aus dem ärgsten Energietief. Und wenn Sie einen Ausgleich zu den süßen Kalorien schaffen wollen, dann naschen Sie das nächste Mal einfach ein paar Maroni oder einen knackigen Apfel statt Kekserln.

5. ...aber nicht zuviel

Ein gelegentlicher Zuckerkick ist aber gleichzeitig kein Freibrief, um den inneren Staubsauger für weihnachtliche Köstlichkeiten anzuwerfen. Das mag vielleicht noch in der Adventzeit klappen, aber spätestens zum Jahreswechsel plagen dann überschüssige Kilos und nicht zuletzt ein schlechtes Gewissen.

6. Frischluft tanken

Übrigens: Eine Adventjause nach der anderen schadet nicht nur der schlanken Linie, sondern macht auch ganz schön träge. Tanken Sie statt den vielen Kalorien eine große Portion Energie an der frischen Luft. Schlagen Sie Ihren Lieben einen ausgedehnten Spaziergang oder - bei entsprechendem Wetter - eine Rodelpartie vor. Die Bewegung mobilisiert und macht den Kopf frei.

7. Fiat lux - Es werde Licht!

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt: Sorgen Sie dafür, dass bis zum Heiligen Abend nicht nur vier Lichter brennen. Die menschliche Psyche braucht grundsätzlich viel Sonnenlicht, weshalb man in der dunklen Winterzeit mit guter Beleuchtung dafür sorgen sollte, dass die Stimmung nicht in den Keller entgleist. Viele kleine Lämpchen oder eine schmucke Weihnachtsbeleuchtung aufstellen kann da schon helfen. Auch wenn die meisten Lichtquellen in dieser Jahreszeit künstlich sind, sollten sie warm sein.

8. Punsch at home

Advent ohne Punsch geht gar nicht? Das heißt aber noch lange nicht, dass Sie sich auf dem überfüllten Weihnachtsmarkt die Füße in den Bauch stehen müssen. Verlegen Sie das Punschtrinken doch zu sich nach Hause. Da lässt es sich auch wesentlich leichter entspannen. Wer mag, kann die Freunde auch gleich zum Keksbacken einladen. Das macht Spaß und Sie können einen Punkt auf Ihrer To-do-Liste abhaken.

9. Offen für Neues

Traditionen - schön und gut. Doch wenn das Ganze in Stress ausartet, sollten Sie sie überdenken. Es müssen nicht immer zehn verschiedene Kekssorten sein. Und was die gefüllte Weihnachtsgans inklusive Knödel, Suppe und Nachspeise anbelangt: Setzen Sie sich mit Ihren Lieben zusammen und überlegen Sie, ob der ganze Aufwand wirklich notwendig ist. Vielleicht lässt sich eine einfachere Alternative finden, die genauso lecker schmeckt. Der Stress fällt dabei weg und Sie können die Sache viel mehr genießen.