"Tipping Time": Konferenz in St. Pölten zu Klimafragen

Eine Begegnung von Wissenschaft, Kunst und Aktivismus bietet ab Donnerstag die "Klimakonferenz der Zivilgesellschaft" in St. Pölten. Unter dem Titel "Tipping Time" wird der Sonnenpark im Rahmen der Tangente St. Pölten zum öffentlichen Verhandlungsort rund um Fragen und Lösungen zur Klimakrise. In Kooperation mit Globart und Solektiv lädt man u.a. zu Vorträgen des Soziologen Nikolaj Schultz, der Physikerin und Klimaforscherin Friederike Otto und dem Autor Daniel Schreiber.

"Der Sonnenpark ist der perfekte Ort für eine Begegnung und zum Schmieden und Stärken von ungewöhnlichen Allianzen", heißt es dazu in der Ankündigung. Neben den Vorträgen auf der extra errichteten "Naturbühne" will man sich der Klimaveränderung aus unterschiedlichen Perspektiven nähern. "Niemand ist allein, weder mit den eigenen Ängsten und Sorgen, noch mit der Suche nach Lösungen. Es ist alles schon da - jetzt heißt es vor allem zuhören, reden, vernetzen", so Kuratorin Stefanie Jaksch.

Eröffnet wird "Tipping Time" am Donnerstagnachmittag mit einer musikalischen Moderation der Cellistin und Singer-Songwriterin Marie Spaemann und musikalischen Beiträgen von Wöd Chor Plus feat. Sigrid Horn. In seinem auf Englisch gehaltenen Eröffnungsvortrag "Empfindsam werden" zeigt der gebürtige Däne und Wahl-Pariser Nikolaj Schultz laut Ankündigung auf, "wie der Mensch selbst eine Wesensveränderung durchläuft, die zerstörerische Spuren hinterlässt, die langsam, aber sicher die Existenzgrundlagen seiner eigenen Art - und die aller anderen - zerstören".

Am Freitag folgen Workshops mit "Protagonist:innen des Wandels" mit Johanna Frühwald (Fridays For Future) und Markus Weidmann-Krieger (Solektiv), im Anschluss spricht Clara Porák (Mitbegründerin Netzwerk Klimajournalismus, Geschäftsführerin des inklusiven Digitalmediums "andererseits") unter dem Titel "Realistisch hoffen" über die Erhaltung der Handlungsfähigkeit in der Klimakrise. "Dekoloniale und rassismuskritische Antworten auf die Klimakrise" sucht schließlich der nigerianische Journalist und Aktivist Peter Emorinken-Donatus, Katharina Rogenhofer von "Kontext - Institut für Klimafragen" spricht über "Verzögerung, soziale Kipppunkte und das Potenzial einiger Prozent".

Der Samstag ist schließlich der "Tag der Initiativen", wobei Initiativen aus der Region St. Pölten, die sich zivilgesellschaftlich mit Fokus auf den Klimawandel engagieren, zusammenkommen, um ihre Anliegen und Vorhaben den Besuchern vorzustellen. Den Abschluss bilden schließlich die Physikerin Friederike Otto mit ihrem Vortrag "Angst verwandeln. Zwischen Weltuntergang und Status Quo" und der Autor Daniel Schreiber, der sich der "Zuversicht in unruhigen Zeiten" widmet, bevor Violetta Parisini das Festivalpublikum musikalisch in die Nacht begleitet.

(S E R V I C E - "Tipping Time. Die Klimakonferenz der Zivilgesellschaft", kuratiert von GLOBART - Verein für diskursive Praxis und Tangente St. Pölten. 9. bis 11. Mai in St. Pölten. )