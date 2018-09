Wer denkt, bei Tinder gehe es nur ums äußere Erscheinungsbild des potenziellen Dates, der irrt. Wie eine aktuelle Erhebung zeigt, sind es ganz spezielle Berufe, die dem jeweiligen Gegenüber wohl ganz besonders gut gefallen.

Ganz besonders gut bei den Tinder-Usern kommen Flugbegleiterinnen an. Frauen mit diesem Beruf werden häufiger nach rechts geswipt - bekommen also mehr Likes - als alle anderen Frauen. Doch nicht nur weibliche Flugbegleiter sind beliebt. Auch Männer, die diese Tätigkeit ausüben, finden sich - wenn auch nicht auf Platz eins - in den Top 10 der beliebtesten Jobs.

Den zweiten Platz des Rankings belegen Rechtsanwältinnen, gefolgt von Köchinnen und Buchhalterinnen. Auch kreative Berufe stehen bei Tinder hoch im Kurs. Das beweist die gute Resonanz auf Grafikdesignerinnen, Fotografinnen und Publizistinnen. Männer wiederum haben die besten Chancen auf Tinder, wenn sie eine leitende Position innehaben beziehungsweise einen Job ausüben, der ein hohes Maß an Verantwortung mit sich bringt.

So sind unter ihnen vor allem Marketing Manager, aber auch Co-Founder, Rechtsanwälte und Ärzte gefragt. Auch Creative Directors und Architekten erhalten viel Aufmerksamkeit auf Tinder. Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern in den Top 10 vertreten ist der Beruf des Lehrers. Während er bei Frauen auf Platz 10 rangiert, nimmt er bei den Männern immerhin den fünften Platz der beliebtesten Jobs ein.