Tim Mälzer verlängert Partnerschaft mit RTL

Seit 20 Jahren ist der Hamburger Koch und Gastronom Tim Mälzer bereits im Fernsehen unterwegs - nun hat der 52-Jährige seine Partnerschaft mit RTL verlängert und ausgebaut.

So werde der Vertrag auch um Audio-, Print-, Digital- und Social Media-Angebote erweitert, teilte RTL am Dienstag mit. Dabei soll er auch neue Konzepte mitentwickeln. Abgesehen von neuen Folgen der bereits laufenden Vox-Sendungen "Kitchen Impossible" und "Mälzer und Henssler liefern ab!" sowie der RTL-Sendung "Viva la Diva - Wer ist die Queen?" und dem kulinarischen Podcast "Fiete Gastro" sind auch neue Projekte geplant. Derzeit arbeitet Mälzer den Angaben zufolge an einem Kochbuch, das im Herbst im Mosaik-Verlag erscheinen soll.