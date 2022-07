Til Schweiger gab Hinweis auf "Manta, Manta"-Fortsetzung

Mit der Komödie "Manta, Manta" hat Schauspieler Til Schweiger vor mehr als 30 Jahren sein Kinodebüt gefeiert - nun ist das titelgebende Kultauto offenkundig zurück in seinem Leben. Auf Instagram veröffentlichte Schweiger am Dienstag einen kleinen Clip, der auf die Fortsetzung "Manta Manta 2" hindeutete. Zu sehen: Ein grell lackiertes Auto mit dem Kennzeichen "HA - B 123", so wie in der Original-Ruhrgebietskomödie. Darunter zu lesen: "My Baby is back!!!" und drei rote Herzen.

Schweiger trug in dem Clip Unterhemd und Jeans und war offenkundig allerbester Laune. "Yes, Baby!", ruft er angesichts des Autos aus. Der 58-Jährige hatte in dem Film "Manta, Manta" über eine Opel-Gang 1991 den Proll Bertie gespielt. Die Komödie wurde rasch Kult. Tina Ruland mimte damals die Friseurin Uschi, auch Schauspieler Michael Kessler war Teil des Ensembles. Vor wenigen Monaten war bekannt geworden, dass ein zweiter Teil gedreht wird - wieder mit Schweiger in der Hauptrolle.

