Feuerwerk und Böllerknall sind der jährliche Horror für tausende Tiere. Besonderns schlimm habe es die Schützlinge des Wiener Tierschutzvereins (WTV) getroffen. In den Stunden rund um Mitternacht hätten sich "hunderte Freizeit-Pyromanen" rund um das Gelände versammelt, wie WTV-Präsidentin Madeleine Petrovic mitteilte. Nun meldet sich die Landespolizeidirektion Niederösterreich zu Wort und dementiert diese Aussage. "Vehement" zurückgewiesen wurde auch die Darstellung der Präsidentin vom "vermeintlichen polizeilichen Niemandsland".

Im Zusammenhang mit Böllerschüssen beim Tierschutzverein seien drei Anzeigen eingegangen, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Dienstag mit. In allen Fällen seien Streifen entsandt worden.

Die erste Anzeige zu Silvester am Nachmittag sei von Petrovic selbst erstattet worden. Es seien keine Übertretungen nach dem Pyrotechnikgesetz festgestellt worden. WTV-Mitarbeiter hätten ausgesagt, nichts von Böllern bemerkt zu haben.

» Mittlerer bis starker Pyrotechnikeinsatz - aber keine Übertretungen «

Nach einer zweiten Anzeige kurz vor Mitternacht sei Kontaktaufnahme mit WTV-Verantwortlichen erfolglos geblieben. Das Areal sei versperrt gewesen, so Baumschlager. Beamte hätten "mittleren bis starken Pyrotechnikeinsatz" in der Umgebung des Tierheims auf Vösendorfer Gebiet, aber keine Übertretungen festgestellt.

Einer dritten Anzeige vom Montagnachmittag, wonach auf einem Nachbargrundstück Kracher abgeschossen würden, sei ebenso nachgegangen worden. Bei der überprüften Örtlichkeit habe es sich um ein Mehrparteienhaus auf Wiener Gebiet gehandelt, so Baumschlager.

Polizei war "dreimal vor Ort"

Die Polizei sei somit "dreimal vor Ort" gewesen, betonte der Sprecher. In keinem der Fälle seien "Hunderte Freizeit-Pyromanen" angetroffen worden. Ob um Mitternacht auch ins Tierheim hineingeschossen wurde, habe nicht festgestellt werden können, weil eben keine Mitarbeiter mehr angetroffen worden seien. Von polizeilichem Niemandsland könne keine Rede sein. Wenn notwendig, gebe es gegenseitige Unterstützung aus Niederösterreich für Wien und umgekehrt, hielt Baumschlager fest.

» Diese Animosität der Behörden ist für uns sehr traurig «

"Diese Animosität der Behörden ist für uns in keiner Weise nachvollziehbar und sehr traurig", kommentierte WTV-Präsidentin Madeleine Petrovic die Reaktion der Landespolizeidirektion Niederösterreich.

"Es ging uns nicht darum, hier die Polizei zum Sündenbock zu erklären, sondern darum, auf arge Missstände hinzuweisen und unsere Tiere zu schützen. Die Unterstützung der Exekutive war an diesem Abend mangelhaft und die Verweisung auf unterschiedliche Zuständigkeiten half niemandem weiter. Die aktuelle Stellungnahme der Exekutive ist für uns sehr enttäuschend, da wir sonst eigentlich immer ein ausgezeichnetes Verhältnis mit den Beamtinnen und Beamten der Polizei haben und sie uns in unserer täglichen Arbeit massiv unterstützen“

» Es war fast so, als würden die Leute zu einem Konzert wandern «

Auch die Unterstellung, der WTV habe in seinen Angaben schlicht übertrieben und es hätten sich nicht hunderte Feierwütige rund um das WTV-Gelände versammelt, ist für Petrovic mehr als befremdlich. „Unsere Wahrnehmung war eine völlig andere und wir haben definitiv weit mehr als 100 Leute gezählt. Es war fast so, als würden die Leute zu einem Konzert wandern. Natürlich waren auch wir mit dieser Situation schlicht überfordert, denn so etwas ist bisher noch nie vorgekommen. Umso mehr hätten wir auf die Hilfe der Behörden gezählt“, sagt Petrovic.