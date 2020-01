Wir können nicht verhindern, dass Tiere vor der Kamera leiden. Aber wir können unsere Filme nach gewissen Kriterien auswählen. Eines sollte der Tierschutz sein.

Das Jahr 2019 sei ein gutes für Hollywoods Tiere gewesen, teilt die internationale Tierrechtsorganisation PETA (People for Ethical Treatment of Animals) mit. Zum dritten Mal vergibt deren Zweig in den USA die Oscats, ein Pendant zum Oscar der amerikanischen Filmakademie. Ausgezeichnet werden Filme und Darsteller, die auf das Wohl von Tieren achten.

Vorbildlich agierte der Disney-Konzern: Er ersetzt lebende Tiere durch Computeranimationen (CGI). Jon Favreau zeigte mit der Neuverfilmung des Animationsklassikers "Der König der Löwen", wie gut das funktioniert, und bekam den Oscat für den besten Film. Tim Burton wurde für seine Bearbeitung von "Dumbo" - ebenso mit CGI-Technik -ausgezeichnet. Er entlässt die Zirkuselefanten am Ende in die Freiheit.

Joker-Darsteller Joaquin Phoenix und Cynthia Erivo wurden für ihr Engagement im Tierschutz geehrt, ebenso Tom Hanks, weil er sich für eine vegetarische Lebensweise aussprach.

Das mag alles sehr nett anmuten, Tierfreunde erfreuen oder manche auch nur amüsieren. Dennoch sollte man nicht übersehen, wie viele Tiere im Filmbusiness Tag für Tag leiden. Ausgebildete Tiertrainer achten nachvollziehbarerweise darauf, dass ihre Schützlinge nicht zu Schaden kommen: Denn mit diesen Wesen verdienen sie ihren Unterhalt. Hunde aber fragt niemand, ob sie tatsächlich ein Becken durchschwimmen wollen, in dem künstlich reißende Strömungen erzeugt werden.

