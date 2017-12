Ein Tierschützer hat am späten Montagvormittag in der Auslage eines Lebensmittelgeschäftes in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus sechs lebende Karpfen entdeckt. Die Fische waren auf Eis gelagert und wurden zum Verkauf angeboten. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst wurden Beamte des örtlichen Stadtpolizeikommandos wegen Tierquälerei gerufen.

Der Mitarbeiter machte den 42-jährigen Verkäufer des Geschäfts in der Märzstraße darauf aufmerksam, dass es verboten sei, lebende Fische zu verkaufen. Dieser erschlug die Karpfen daraufhin. Der 42-Jährige wurde nach dem Tierschutzgesetz wegen Tierquälerei angezeigt.