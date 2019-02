Ist das Artenschutz?

Zehn Jahre lang hatte das Sumatra-Tigerweibchen Melati im Londoner Zoo im Regent 's Park gelebt. Fünf Junge hatte sie dort geboren. Vergangene Woche sollte sie mit Asim aus Dänemark erneut für Nachwuchs sorgen. Denn: Ihre Spezies ist vom Aussterben bedroht, nur noch 400 Exemplare der kleinsten Tigerart leben in freier Natur. Im Zuge eines europäischen Zuchtprogramms will man die Spezies nun in Zoos erhalten. Deshalb wurde Tiger Asim von Dänemark nach London geflogen. Weshalb er dort über das Weibchen herfiel und es tötete, konnte nicht geklärt werden.

© iStockphoto.com

Der Vorfall wirft weitere Fragen auf: Brauchen wir in Zeiten, in der jeder die gesamte Fauna auf seinem Smartphone abrufen kann, überhaupt noch Zoos? Johanna Bukovsky, Sprecherin des Tiergartens Schönbrunn, erklärt, Tiergärten hätten vier Aufgaben: Natur-und Artenschutz, Bildung, Forschung und Erholung. Das unmittelbare Tiererlebnis sei durch keine Technik zu ersetzen. "Tiere sehen. Arten schützen" sei das Motto des Zoos.

Das ist im Fall heimischer Tierarten, von Vögeln und Fischen, die in ihren natürlichen Lebensraum entlassen werden können, lebensrettend. Was aber, wenn die Erhaltung der Art unter gefährlichen und alles andere als tierfreundlichen Bedingungen passiert? Jeder Katzenhalter weiß, dass jeder Ortswechsel für einen Stubentiger eine Katastrophe ist. Es reicht schon der Umzug von der Stadtwohnung ins Landhaus. Fragt sich niemand, was ein Tiger erleidet, wenn er quer durch Europa transportiert wird? Und was ist mit jenen Tigerbabys, die in Zoos getötet werden, weil sie nicht reinrassig sind oder gar zu viel geworden sind? Ist das noch Artenschutz?

